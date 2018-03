Vladimir Paar podnio ostavku na mjesto predsjednika Znanstvenog vijeća HAZU-a

Foto: HRT



VLADIMIR PAAR podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), a znanstveni motiv naveo je kao najvažniji motiv za ostavku u pisanom obrazloženju upućenom čelništvu HAZU.



Ostavku je, doznaje Hina, Paar tijelima Akademije uputio u ponedjeljak, 5. ožujka. O svojoj je odluci izvijestio Predsjedništvo HAZU, predsjednika HAZU akademika Zvonka Kusića, Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo i Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.



Paar je rekao Hini u telefonskom razgovoru u srijedu navečer da je podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU i tekst pisane ostavke proslijedio e-mailom.



U obrazloženju ostavke akademik Paar, među ostalim, podsjetio je da je prije dvije godine prihvatio nominaciju Akademijina Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti za predsjednika Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU na koju ga je izabralo Predsjedništvo Akademije.



"Razlog moga prihvaćanja bila je namjera da se sustavom stručnih recenzija od širokoga spektra učitelja i nastavnika iz školske prakse, sveučilišnih profesora, akademika i drugih kompetentnih stručnjaka dođe do argumentiranih prijedloga u vezi reforme školstva", stoji u obrazloženju.





"Dobivenih 150 recenzija većim dijelom objavljene su u trilogiji knjiga koje mogu znanstvenim i stručnim argumentima pridonijeti kvaliteti obrazovne reforme. Objavom tih triju knjiga moj zacrtani zadatak u Vijeću ispunjen i završen", piše Paar.U obrazloženju stoji kako je, s druge strane, najvažniji motiv njegova odlaska s čela toga vijeća znanstveni. S tim u vezi istaknuo je kako su on i njegovi suradnici postigli, po njegovu mišljenju, značajne znanstvene rezultate na projektu koji vodi. Objasnio je kako je riječ o otkriću i uvođenju znanstvenih ideja i fenomena u bioinformatičkim istraživanjima problematike vezane uz postanak života (genetskoga koda), genomski evolucijski razvoj kognitivnih sposobnosti čovjeka i otkriće novoga prirodnog zakona, temeljena na novim genomskim simetrijama.Paar je naveo kako su posljednjih godina njegov tim i on o tome objavili sedam publikacija u uglednim znanstvenim časopisima te da su trenutačno u fazi znanstvene sinteze što zahtijeva i njegov povećan znanstveni angažman."Još jednom želim iskreno zahvaliti svim članovima Znanstvenoga vijeća koji su svojim kvalitetnim doprinosima visoke znanstvene i stručne razine pridonijeli uspješnom radu Vijeća. Vjerujem da će ti objavljeni rezultati biti od znatne koristi pri daljnjemu tijeku obrazovne reforme te da će članovi Znanstvenoga vijeća nastaviti uspješno raditi na budućim izazovima reforme", zaključio je obrazloženje svoje ostavke akademik Vladimir Paar.Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo HAZU osnovano je 16. veljače 2016. , čine ga predstavnici svih devet Akademijinih razreda, a predsjednik mu je od osnutka do ostavke bio akademik Vladimir Paar. Riječ je o najmlađem od 19 znanstvenih vijeća HAZU, a djelokrug rada vijeća je razmatranje i predlaganje kurikularnih promjena u hrvatskome školstvu u funkciji razvoja gospodarstva i društva, razmatranje uloge i uključivanja u školstvo temeljnih prirodoslovno-matematičkih i društveno-humanističkih znanja, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata o unaprjeđenju i razvoju hrvatskoga školstva te razmatranje i predlaganje interdisciplinarnih i integrativnih veza u školskim sadržajima.