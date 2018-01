Vlak koji je prevozio članove američkog Kongresa udario u kamion, jedna osoba poginula

Screenshot: CNN

VLAK koji je prevozio članove američkog Kongresa, uključujući predsjednika Paula Ryana, sudario se s kamionom u Virginiji, javlja CNN. Najmanje jedna osoba je poginula.

Prema izvorima s lica mjesta, nitko od članova Kongresa, kao i njihovih obitelji i pratnje, nije teže ozlijeđen. Iz Bijele kuće stiglo je priopćenje u kojem se kaže kako je najmanje jedna osoba poginula, no da se još ne zna tko točno.



"Predsjednik je upoznat sa situacijom u Virginiji i stalno ga se obavještava o novostima", stoji u priopćenju Bijele kuće.



"Potvrđeno je da je jedna osoba poginula, a jedna je ozbiljno ozlijeđena", stoji u priopćenju Bijele kuće.

Photos from the scene in Crozet, VA pic.twitter.com/qYmIna355K

