VODIČ KROZ DRŽAVNU MATURU Ove godine ima dosta važnih promjena, evo što trebate znati

NAJVAŽNIJE novosti na državnoj maturi 2018. tiču se Hrvatskog jezika - prvo se piše ispitna cjelina književnost i jezik, a zatim školski esej; također je uveden i minimalan prag za prolaznu ocjenu za oba dijela ispita.



„Mogli bismo reći da smo za raspored pisanja cjelina iz Hrvatskog bili ponukani nekim grijehovima iz prošlosti“, rekla je za Index glasnogovornica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Ana Franić Božić.



Minimalan prag postignuća



„Naime, događalo se da su ispiti u škole stizali bez problema, da bi potom bilo ozbiljnih grešaka. Konkretno, u Splitu je lani umjesto školskog eseja ispitni koordinator u obrtničkoj školi djeci podijelio test. Čim je test bio otvoren, ispit je bio kompromitiran. Da se tako nešto ne bi opet dogodilo, djeca ove godine prvo polažu književnost i jezik, a tek potom pišu esej. Takve greške predstavljaju jako velik trošak, a grijeh se obično na kraju pripisuje Centru“, dodala je Franić Božić.



Centar je ove je godine također donio odluku da se uvede minimalan prag postignuća za obje ispitne cjeline iz Hrvatskog.



„Kako Hrvatski ima dvije ispitne cjeline – jedna je književnost i jezik, a druga školski esej, na oba ispita treba prijeći prag. Ranije su se bodovi zbrajali, a prag je postojao za zbroj bodova. Sada je koncenzusom stručnjaka donesen minimalan prag za svaki dio - posebno za prolaz na ispitu iz književnosti i jezika, a posebno na eseju. Dakle, ne može se dogoditi da netko ne napiše esej, a da ipak dobije prolaznu ocjenu zahvaljujući samo testu“, pojasnila je Franić Božić.



Druge promjene



U većini ispita nema nikakvih novosti. No u nekima ima, kako u načinu bodovanja zadataka, tako i u broju zadataka, vrsti zadataka i trajanju ispita.



Za ilustraciju, u Geografiji je novost to što je u svakoj čestici u ispitu moguće ostvariti 0 bodova ili 1 bod, osim u zadacima produženog odgovora u kojima je moguće ostvariti 0 bodova,1 bod te 2 ili 3 boda, ovisno o potpunosti odgovora. Također je povećan ukupni broj zadataka u ispitu tako da sada sadržava 92 zadatka.



U Hrvatskom jeziku, uz veće promjene koje smo već naveli, postoje i neke manje. Primjerice, u ispitu na višoj razini u zadacima s polaznim tekstom (od 1. do 30. zadatka) osim djela navedenih u ispitnome katalogu kao polazni tekstovi mogu biti zadana i djela koja nisu navedena u katalogu. U tim je zadacima naglasak na razumijevanju polaznog teksta. Ne

ispituju se sadržajni podaci iz cjeline djela.



Također, osim lirskih djela u stihu, epskih djela u stihu i u prozi te dramskih djela, kao jedan od 10 polaznih tekstova, bit će zadan i diskurzivni tekst koji u sebi ujedinjuje značajke književnosti i znanosti.



U Matematici je novost to što svi zadaci višestrukog izbora donose po 1 bod - ukupno 15 bodova. Dodana su 3 boda u zadatke kratkog odgovora – ukupno 29 bodova, te 2 boda u zadatke produženog odgovora – ukupno 16 bodova. Područje modeliranja raspoređeno je na preostala četiri područja pa su promijenjeni udjeli ispitivanja.



Promjena ima i u drugim ispitima kao što su Grčki, Latinski, Sociologija, Srpski i Talijanski te Glazbena i Likovna umjetnost, a sve ih možete vidjeti u dokumentu dolje.

Nema promjena u dozvoljenim pomagalima!



Neki mediji objavili su da ove godine ima promjena u pomagalima koja se smiju koristiti u Matematici, Fizici, Kemiji i Informatici; konkretno da je novost da se u Matematici neće moći koristiti kutomjer, drugo ravnalo ili drugi trokut. No, Franić Božić kaže da ta informacija nije točna.



„Kutomjer se nikada nije smio koristiti, a s druge strane nikada nismo određivali koliko učenik smije imati ravnala ili trokuta. Dozvoljeno ih je imati više“, pojasnila je.



U prilog tome govori Ispitni katalog iz prošlogodišnje mature u kojem stoji:4.3. Pribor Tijekom pisanja ispita iz Matematike dopušteno je upotrebljavati uobičajeni pribor za pisanje i brisanje (olovku, kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom i gumicu). Potreban je geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar) i džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator) koje se može upotrebljavati tijekom cijeloga ispita. Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala 4 . Pristupnicima nije dopušteno donijeti niti upotrebljavati nikakve druge listove s formulama.Prema ispitnim katalozima za ovu godinu na ispitima se smiju koristiti razna pomagala koja su se koristila i prijašnjih godina. Primjerice iz Matematike, Fizike, Kemije i Informatike, moguće je koristiti određene formule, tablice i znanstvene kalkulatore. Druge, kojih nema na popisu, učenik mora sam znati izvesti. Važno je znati koje formule, tablice i vrste kalkulatora smijete koristiti kako ne biste ostali bez njih.Na stranicama NCVVO-a navedeni su, među ostalim, i primjeri džepnih računala koja se smiju ili ne smiju koristiti na ispitima iz Matematike, Fizike i Kemije.Precizne upute o tome što se smije, a što ne smije koristiti možete naći

na ovoj poveznici

na dnu stranice.



Fizika opet najpopularnija



Od izbornih predmeta ove je godine ponovno najpopularnija fizika koja se boduje na više fakulteta, a važna je za brojna zanimanja iz STEM područja koja su tražena na tržištu rada. Nju je prijavilo 9188 učenika. Sijede Biologija (6884), Politika i gospodarstvo (6249), Psihologija (5119), Kemija (4459) i Informatika (2968). Na dnu liste su standardno Vjeronauk, Glazbena umjetnost i Etika.



Broj prijava za izborne ispite povećao se u svim predmetima. U ukupnom broju najviše se povećao u Psihologiji – sa 4251. na 5119. Veće povećanje interesa bilježi se i u Kemiji i u Politici i gospodarstvu.





Strah od Matematike na razini A



Zanimljivo je također da je ove godine nešto manje učenika prijavilo višu ispitnu razinu A u Hrvatskom i Matematici nego prošle. Razinu A u u Hrvatskom polaže 23014 učenika, a razinu B 10363, što je više nego dvostruko manje.



U Matematici vrijedi obratno. Razinu A polaže 11863 učenika, dok ih je za nižu prijavljeno 22422, što je gotovo dvostruko više.



Ispiti počinju 7., a završavaju 29. lipnja



Ljetni ispitni rok počinje 7. lipnja kada će se održati ispiti iz Glazbene umjetnosti, Srpskog i Etike.



Test iz Hrvatskog pisat će se u 3. ispitnom tjednu 18. lipnja, a esej 19. lipnja.



Matematika je na rasporedu u 4. tjednu 27. lipnja.





