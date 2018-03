Vođi bajkera bliskih Putinu zabranjen ulazak u BiH?

Screenshot YouTube

VLASTI Bosne i Hercegovine zabranile su ulazak u tu zemlju Aleksandru Zaldostanovu, vođi ruske motorističke skupine Noćni vukovi, bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, čiji su pripadnici sljedećeg tjedna planirali doći u BiH kako bi tamo dali potporu vlastima Republike Srpske te osobno predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku, prenijeli su lokalni mediji.



Ovu informaciju objavio je portal Žurnal.info, no službeni izvori nisu je mogli potvrditi. Iz Ministarstva sigurnosti na upit Hine odgovorili su pozivanjem na zakon o zaštiti osobnih podataka.



Zaldostanova su policijske agencije u BiH navodno ocijenile kao osobu koja može predstavljati prijetnju po nacionalnu sigurnost, a mjera zabrane ulaska u BiH izrečena je državljaninu Srbije Saši Saviću, vođi regionalnog ogranka Noćnih vukova.



Odluka već dostavljena policiji?



Odluka o zabranu ulaska u BiH za tu dvojicu, prema tvrdnjama Žurnala, već je dostavljena Graničnoj policiji BiH, no ni za to nije bilo moguće dobiti potvrdu.



"Nemamo komentar na te navode", kazala je Hini glasnogovornica Granične policije Sanela Dujković.



Nekoliko desetaka ruskih bajkera najavilo je za sljedeći tjedan pohod po Srbiji i BiH, a u Banjoj Luci su se trebali sastati s Dodikom.



Motoristička skupina koja na Zapadu izaziva podozrenje zbog bliskih veza s Putinom, ali i djelovanja svojstvenog paravojnim i ekstremističkim organizacijama, na popisu je onih kojima su SAD uvele sankcije i to još 2014. godine.Noćni vukovi su na američku crnu listu dospjeli zbog aktivnog sudjelovanja u projektu nelegalnog ruskog anektiranja Krima.Veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu je na najavu dolaska Noćnih vukova u tu zemlju reagiralo ozbiljnim upozorenjem lokalnim vlastima na poduzimanje mjera opreza."Ovakvi posjeti koji negativno utječu na stabilnost nisu korisni niti ih treba podupirati. Na lokalnim je vlastima i odgovarajućim institucijama BiH kako riješiti ovo pitanje. Apeliramo na tijela vlasti BiH da ozbiljno shvate sve moguće sigurnosne prijetnje", stajalište je američkog veleposlanstva koje je prenijela televizija N1.Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ranije tijekom dana je izjavio kako vlasti u RS-u planiraju koristiti Noćne vukove kako bi zastrašili svoje političke protivnike.Uz turneju po BiH odnosno RS-u sljedećeg tjedna navodno je planirano da pripadnici Noćnih vukova u Banjoj Luci budu i u listopadu, u vrijeme provedbe općih izbora.