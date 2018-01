Vojnu obvezu treba ukinuti – osim za ljude kao što su Plenković i Njonjo

Foto: Index/123rf



ZNATE LI čemu izvorno služi zastava predsjednika Republike, ona plava sa stiliziranim hrvatskim grbom? Kako bi vojska znala na kojem brdu je vrhovni zapovjednik i odakle daje naredbe. Danas je to simbol, ali do prije 150 godina predsjedničke i kraljevske zastave su upravo tome služile. U preko 5000 godina naše zapadne civilizacije "opća vojna obveza" postoji vrlo kratko razdoblje – u većem dijelu tog vremena u rat su išli plemići, političari i profesionalci.



Tako bi trebalo biti i danas. Sve ove priče o vraćanju vojnog roka ili ne (inače totalno promašena priča u ovom stoljeću) polaze od opće vojne obveze. Definirane čl. 47. Ustava: "Vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih građana." Zašto bi to bilo tako? Ako plaćate uredno porez, onda je država dužna osigurati vam fizičku i drugu zaštitu. Zašto ne biste sami bili u mogućnosti ocijeniti da li je dovoljno to što plaćate poreza ili ćete se i sami uključiti u obranu? Tu ustavnu odredbi treba – ukinuti. Svaki građanin treba imati pravo samostalno odlučivati o svom vojnom angažiranju.



U Domovinskom ratu, posebno u onom početkom i najtežem dijelu najveći dio posla su odradili oni koji su se javili sami – dragovoljci. Ljudi su osjetili potrebu boriti se za svoju zemlju, za svoju kuću, za svoje ognjište i obitelj – i svaka im čast! No, zbog čega to mora biti obveza? Svaki građanin treba imati pravo odlučiti hoće li se uključiti u neki oružani sukob ili ne – i imati puno pravo reći da ga to ne zanima i otići čak u drugu državu sa svojom obitelji. Što će vam uostalom borci koji se ne žele boriti? Od takvih na bojišnici samo problemi.



Građanin treba imati pravo odlučiti hoće li u rat



Kada je bila frka 1991., ne da je bilo dovoljno ljudi, nego su se ljudi morali i odbijati jer nismo imali dovoljno oružja. Ako je država u stvarnoj opasnosti, javit će se dovoljno ljudi za njenu obranu. A kako stvarna opasnost nije nešto što dolazi u dan, javit će se i dovoljno njih za obuku. Građanin bi trebao imati pravo odabrati hoće li u vojsku ili ne – pa ako zaključi da su ciljevi pravedni, da ga vode kvalitetni generali, da su političari poslali svoju djecu u prve redove, onda će se priključiti.



A ako nigdje vidjeti kvalitetnog vodstva, ako sinovi zastupnika i sličnih imaju blage anemije i ravne tabane, ako je cilj borbe nejasan – svaki građanin uredno treba imati pravo reći: "Ovo me ne zanima!" Uostalom, uredno plaća porez za profesionalnu vojsku.



Realno gledano, voska nam treba. Treba na ovaj ili onaj način svakoj državi. I papa je uredno ima, a nije baš da mu prijeti neposredna opasnost. U današnje doba, to znači mala, profesionalna i vrhunski opremljena vojna sila. Sve drugo je katastrofa na bojišnici. U zadnjih nekoliko godina samo dronovi su toliko napredovali da bi priučeni amateri bili ne više topovsko, nego dronovsko meso. Pošaljete takvu letjelicu noću, gotovo je nevidljiva i nečujna, a uz čak i staromodnu infracrvenu kameru uredno vidi pješadiju. Par dronova može uništiti bataljun pješadije. A dronovi se jednostavno i lako izrađuju.Biti vojnik koji će preživjeti i obaviti funkciju znači danas, kao i u svemu drugome, biti profesionalac. Znači tome se posvetiti kao pozivu ili imati nekoliko godina vojnog roka. kada poput Izraelaca postajete profesionalci. Sve drugo je – besmisleno.Sve ove nove ideje o nekakvoj "temeljnoj izobrazbi" od mjesec ili tri su ne blesave, nego opasne. Takav vojnik ne zna, a ima taman dovoljno znanja da misli da zna. Najopasnija kategorija. Sve priče da je to nekakva "sigurnosna obuka" su besmislene – jer ako ćemo (što ne bi bilo loše, naprotiv) školovati mlade za civilnu zaštitu i vatrogastvo, za to ne treba vojni rok. Što se neke ročne vojske tiče, više se isplati financirati mlade da idu u skaute, netko tko se snalazi po šumi će lako naučiti baratati oružjem ako zatreba.Ako je vojni rok za nekakvo "dizanje domovinskog morala" i "ljubavi prema domovini", sjetimo se kako su svi mlađi od 46 uredno služili JNA po godinu dana, a nešto ne vidimo da im je bratstvo i jedinstvo ostalo u glavi. Odnos prema domovini je nešto što stječete doma. U krajnjoj liniji – danas je ratovanje posao dobro obučenih i dobro školovanih štrebera s upravljačkim palicama dronova ili haubica. Ljubitelji dizanja rodoljubnog zanosa u smislu poredanih bataljuna muškaraca u odorama malo su povijesno zakasnili.Dizanje obrambene snage države je danas prvenstveno stvar novca za obranu i visoke tehnološke razine države. Pa ako želite vojno snažnu Hrvatsku – smanjite poreze, omogućite još više razvoja visoke tehnologije i uključimo se u projekte izrada modernih oružja.A neka i pričuvnika, svatko tko želi proći vojni rok dobrovoljno treba mu omogućiti, ali to ne treba biti ničija obveza.Vojna obveza bi naravno trebala ostati političarima, svim od predsjednice i premijera do gradonačelnika, načelnika i gradskih i drugih vijećnika. Svatko tko je izabran od naroda bi trebao imati vojnu obvezu. Pa onda kada general Plenki sjedne u prvi tenk i mahne "Za mnom!", a admiral Njonjo s komandnog mosta Kralja Petra Krešimira IV vikne: "Damn the torpedoes, full speed ahead!", te naredi strojarnici da krene pravo na dušmanina, onda evo i nas ostalih, odmah iza njih.Rat je, kaže Carl Von Clausewitz samo nastavak politike drugim sredstvima, pa je pri tome logično da u njemu prvo sudjeluju političari sa svojim obiteljima, a mi ostali tek iza njih. Vojna obveza je u takvom modelu potpuno, ali baš potpuno nepotrebna.