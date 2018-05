Vozač Teslinog automobila poginuo u Švicarskoj, vatrogasci okrivili baterije

Foto: Facebook/Pompieri Bellinzona

NJEMAČKI vozač poginuo je u četvrtak kada se u Teslinu automobilu zabio u ogradu ceste u Švicarskoj i automobil se zapalio.

Švicarski vatrogasci na Facebooku su objavili su da je snažan udarac "mogao uzrokovati brzo i nezaustavljivo pregrijavanje baterije, što je uzrokovalo požar". U nesreći na autocesti A2 poginuo je 48-godišnji njemački državljanin, piše The Local.

sicuramente già lo sai @disinformatico comunque la giro come la leggo https://t.co/UlISWKf8X2

Istraga nesreće još uvijek je u tijeku, a objava švicarskih vatrogasaca obrisana je s Facebooka. Međutim, mediji su je prenijeli prije nego što je uklonjena.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Fatal Tesla inferno sparked by ‘violent impact of batteries,’ say Swiss firefightershttps://t.co/1JBQpjgRId