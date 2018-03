Vrdoljak: Dajte da izglasamo tu Istanbulsku konvenciju

Foto: Hina

PREDSJENIK HNS-a Ivan Vrdoljak pozvao je vladu na ubrzanje reformskih procesa, izdvojivši kao prioritete u ovoj godini ratifikaciju Istanbulske konvencije i eksperimentalnu provedbu kurikularne reforme.



Svi HNS-ovi saborski zastupnici podržat će ratifikaciju Istanbulske konvencije, a što se tiče reformi, vrijeme je da ubacimo u petu brzinu, poručio je Vrdoljak na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama gdje je HNS održao stranačko okupljanje kako bi analizirao izvješće Europske komisije i definirao aktivnosti koje će stranka poduzeti u svrhu ubrzanja reformi.



Podsjetio je kako je HNS za ratifikaciju te konvencije jednoglasno bio još 2015. godine, tada kao koalicijski partner u vladi Zorana Milanovića, no u SDP-u su tada, kaže, bili stava da s ratifikacijom treba pričekati i da nije "pravi trenutak" za taj potez.



Na novinarski upit je li i dalje pri odluci da on osobno neće ulaziti u Vladu RH do kraja njezina mandata, odgovorio je da se smatra članom vlade premijera Plenkovića s obzirom na to da je njegova stranka najvažniji koalicijski partner HDZ-a.



Nije komentirao, na novinarski upit, u kojem obliku vlada namjerava poslati u sabor Istanbulsku konvenciju.



"Uvid u Istanbulsku nemam i ne bih je komentirao dok je ne vidim", odgovorio je šef HNS-a upitan o interpretativnoj izjavi koju piše vlada vezano uz tu konvenciju.

Dodao je kako je HNS "jedina stranka koja je jasna i jedinstvena oko stava o Istanbulskoj konvenciji još od 2015., a prije nekoliko mjeseci javno su rekli da bi tu temu trebalo što prije zaključiti". Upravo to je, kaže Vrdoljak, "na neki način isprovociralo brzinu reakcije da danas očekujemo njezino izglasavanje u saboru".Upitan za stajalište SDP-a koji najavljuje da će glasati za konvenciju samo u cjelovitom obliku, rekao je kako ne želi razmatrati statuse nekih kolega koji su 2015. razmišljali "da možda ne treba", a danas su bezuvjetno za, po drugim uvjetima."Stvarno nemam više vremena ni živaca to analizirati. Dajte da izglasamo tu konvenciju i počnemo raditi druge stvari koje se tiču boljeg života građana", rekao je, dodavši kako je politizacija oko tog pitanja prisutna unutar nekoliko stranaka.Tu, kaže, nije samo riječ o HDZ-u, već ima i drugih stranaka koje neće jednoznačno glasati.

"Da nema HNS-a, reforme bi bile upitne"



Istaknuo je i kako je HNS, osim ubrzavanja procesa izglasavanja Istanbulske konvencije, isprovocirao ubrzanje rješavanja problema 'blokiranih'.



"Da nema HNS-a, pitanje je kojem bi se tempom provodile reforme i s kojim rezultatom. Naš doprinos je sigurno vidljiv", ocijenio je Vrdoljak nakon što su HNS-ovci cijelo prijepodne u Tuheljskim Toplicama analizirali izvješće EK-a i zaključili da je to "jedna konstruktivna kritika za hrvatsku vladu" te da upućuje na potrebu ubrzanja reformskih procesa.



Svoj doprinos tome HNS će dati s tri političke stranačke aktivnosti, koje su danas dogovorene u Tuhelju.

Riječ je o organiziranju skupova stranačkih i nestranačkih stručnjaka o tome što bi moglo pomoći gospodarstvu, zatim osnivanju stručnih odbora gdje će biti aktivirani svi stručni resursi iz HNS-a te pokretanju modela "dijeljenja najboljih iskustava", što znači da bi najuspješniji ministri, župani, gradonačelnici i načelnici općina podijelili s građanima svoje modele uspjeha.