Vrdoljak: Ilčićeva izjava je skandalozna, odluka o njegovoj smjeni je na Plenkoviću

PREDSJEDNIK HNS-a skandaloznom je ocijenio izjavu savjetnika ministrice kulture i predsjednika Hrasta Ladislava Ilčića na tribini o Istanbulskoj konvenciji u zagrebačkom Studentskom domu Stjepan Radić gdje je u kontekstu "rodne ideologije" govorio o biološkim razlikama žena i muškaraca, te o tome da je promjena spola zapravo nemoguća.



"Sadržaj je skandalozan", rekao je Vrdoljak upitan je li to Ilčić govorio kao savjetnik ministrice ili predsjednik Hrasta i mogu li se te funkcije odvojiti.



Drži kako nije presudno je li Ilčić to govorio kao savjetnik ili predsjednik svoje stranke nego je bitan sadržaj koji je, kako je rekao, loš.



Vrdoljak smatra i da se s Ilčićem treba obaviti ozbiljan razgovor te da je na premijeru Andreju Plenkoviću odluka hoće li ga smijeniti ili ne.



Navodeći i da je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u Bruxellesu razgovarala s povjerenikom Europske komisije za obrazovanje Tiborom Navracsicsem gdje je pokušala nametnuti temu vezanu za Ilčićevu izjavu, Vrdoljak je kazao kako se Navracsics šokirao i rekao: ''Pustite to, kako ide kurikularna reforma i što je sa strukovnim obrazovanjem?''



Napomenuo je i da su dobivene recenzije za kurikulume matematike, informatike i tehničkog odgoja pri čemu su Finci imali primjedbu da je kurikulum za tehnički pretežak za učenike, dok su izvrsnim ocijenjeni kurikulumi iz informatike i matematike.



Vrdoljak je u subotu izjavio kako će hrvatska vlada zaštititi ribare u Savudrijskoj vali istaknuvši da su neprimjereni jednostrani postupci bilo koje države u arbitražnom sporu između Hrvatske i Slovenije."Tu temu smo zatvorili s koordinacijom koju su ribari imali s hrvatskom vladom. Ako kazne dođu, a do sada nisu došle, one će biti proslijeđene Ministarstvu unutarnjih poslova. Vlada RH će zaštititi te ljude u onoj mjeri u kojoj zaslužuju da budu zaštićeni jer ništa nisu krivi. Jednostrani postupci bilo koje države u ovom sporu su neprimjereni i bit će ne samo osuđeni nego i irelevantni u nekim budućim postupcima", izjavio je Vrdoljak nakon konstituirajuće sjednice Središnjeg odbora HNS-a upitan o upućenim kaznama hrvatskim ribarima.Slovenska policija objavila je da je poslala prvih 14 kazni hrvatskim ribarima iz Savudrije i Umaga, a sljedećeg će tjedna nastaviti na sličan način provoditi zakon. U međuvremenu, hrvatska je policija poslala kazne na adrese osam slovenskih ribara koji učestalo prelaze državnu granicu izvan graničnog prijelaza bez odobrenja.Na zamolbu da komentira stajalište predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović da je Ovršni zakon nepravedan i neodrživ, Vrdoljak je rekao kako je to tema koja ne može čekati jer je više od 300 tisuća blokiranih građana.Smatra da je sadašnja situacija u gospodarstvu i punjenju proračuna bolja nego je bila i ne može se "žmiriti na taj problem" te da rasprava o Ovršnom zakonu, zbog problema blokiranih, treba ući u saborsku raspravu u prvoj polovini godine kako bi se u jesen taj problem riješio.