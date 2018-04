Vrdoljak nahvalio vladinog kandidata za novog državnog odvjetnika

Foto: Hina

PREDSJEDNIK Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata (HNS) Ivan Vrdoljak komentirao je vladin prijedlog da dosadašnji zamjenik glavnoga državnog odvjetnika Dražen Jelenić postane novi glavni državni odvjetnik te ocijenio kako se radi o osobi s dugogodišnjim iskustvom u Državnom odvjetništvu (DORH).



"Prema onoliko informacija koliko imam o kandidatu za šefa DORH-a, to je čovjek iz sustava s dugogodišnjim iskustvom, koji je prošao sve korake razvoja unutar DORH-a i siguran sam da će stručno i profesionalno raditi taj posao", rekao je Vrdoljak na konferenciji za novinare tijekom obilaska zagrebačke organizacije HNS-a.



"Ja sam bio u sličnoj situaciji i u vladi Zorana Milanovića i SDP-a kada je dolazio Dinko Cvitan umjesto Mladena Bajića i pokazalo se da nova ideja i nova energija daje dodatnu vrijednost sustavu. Tako očekujem i danas", rekao je predsjednik HNS-a.

Zagreb kao motor razvoja Hrvatske



Vrdoljak je uoči sastanka sa članovima zagrebačke gradske organizacije HNS-a rekao kako je Zagreb motor razvoja cijele Hrvatske, a jaki HNS u Zagrebu znak da i "glavni grad kreće u petu brzinu".





Poručio je kako očekuje od zagrebačkog HNS-a da ponudi konkretna rješenja problema otpada u Zagrebu i niza drugih tema te da temu obrazovanja nametnu kao prvu temu u Gradu Zagrebu."Nekoliko zagrebačkih škola ušlo je u eksperimentalnu pripremu reforme, ali to nije dovoljno. Mnoge druge županije su kandidirale mnogo više škola i očekujem da će pod inicijativom HNS-a obrazovanje postati prva politička tema i u Zagrebu", rekao je Vrdoljak dodavši kako je cilj njegova obilaska organizacija HNS-a pojasniti rezultate koji su postignuti u sklopu vlade u prvih devet mjeseci i definirati prioritete u sljedećim godinama."Ljudi potpuno razumiju našu odluku od prije devet mjeseci o ulasku u vladu i politiku stabilizacije sustava, rezultata u gospodarstva, podizanje rejtinga Hrvatske, rješavanje problema u Agrokoru, pokretanje reforme obrazovanja i dovođenje u učionice, ali ako ne isporučimo rezultat u sljedećim godinama prema hrvatskim građanima, to nam sigurno neće oprostiti. Zato je pred nama peta brzina HNS-a, vlade, koalicije, zagrebačkog HNS-a s obrazovanjem kao prvim prioritetom", rekao je Vrdoljak.Ocijenio je kako u reformi obrazovanja "motor za promjene mora doći iz najurbanijih hrvatskih sredina kao poruka i onim drugima da se može uspjeti ako si spreman na promjene".Predsjednik zagrebačkog HNS-a Tomislav Stojak ocijenio je kako Zagreb treba biti pokretač razvoja Hrvatske, ali se sve češće posljednjih godina događa da to nije. Upozorio je na problem nerješavanja pitanja otpada, nedovoljna ulaganja u školske objekte kao i na to da Zagreb ne koristi u dovoljnoj mjeri projekte koje država nudi jedinicama lokalne samouprave poput energetske obnove zgrada koju provodi Ministarstvo graditeljstva.