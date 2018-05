Vrdoljak: Nismo se promijenili kad smo ušli u koaliciju s HDZ-om

Foto: Pixsell/Petar Glebov

PREDSJEDNIK HNS-a Ivan Vrdoljak rekao je na konferenciji za novinare u Karlovcu da je u stranci 38.000 članova, više nego prije godinu dana, bez obzira na izlazak dijela članstva.



Obilazeći županijske organizacije HNS-a, na konferenciji za novinare uoči sastanka s članstvom karlovačke Županijske organizacije HNS-a i njezinih ogranaka Vrdoljak je rekao da će sa stranačkim kolegama razgovarati o važnosti ubrzanja reformi, odgovornim javnim politikama i rezultatima te proaktivnim politikama u sljedeće dvije godine, a ne više o defenzivnim politikama.



Više članova nego prije godinu dana



"Prošlo je deset mjeseci od ulaska HNS-a u vladu, od naše teške odluke o stabilizaciji politike u Republici Hrvatskoj, te građani sada sa sagledavanjem rezultata lakše mogu razumjeti tu odluku stranke da jasno stavi Republiku Hrvatsku ispred interesa stranke i imidža stranačkog vodstva'', rekao je, dodajući da je u stranci 38.000 članova, više nego prije godinu dana unatoč izlasku dijela članstva, pa i vrlo uglednoga.



"Nakon deset mjeseci je reforma obrazovanja dovedena do učionica, slijedi edukacija 1500 profesora i učitelja, osigurana su sredstva za reformu strukovnog obrazovanja, subvencionirani krediti zadržali su 2300 obitelji u Hrvatskoj, od čega 50 u Karlovačkoj županiji, slijede na jesen i novi krediti, spašen je sustav Agrokora od kolapsa, BDP i dalje raste, kreditni rejting također", rekao je Vrdoljak, dodajući da je razumijevanje odluke HNS-a sada veće, ali ni to neće biti dovoljno ako se reformski procesi u nastavku mandata ne ubrzaju.



"Hrvatskoj je dosta populizma"



Govoreći o reformskom paketu vladajućih, o HNS-u kao stranci s politikom građansko-liberalnog centra, Vrdoljak je istaknuo kako smatra da će Hrvatska biti proeuropska, pristojna i stabilna država s gospodarskim rastom i rastom plaća.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Hrvatskoj je dosta neodgovornosti, populizma, destrukcije, pred nama je period obrane proeuropskih vrijednosti u Hrvatskoj jer one jamče da će Hrvatska biti razvijenija i bolja. Članstvu u Karlovcu treba reći da će od rujna u osnovnim školama u Ogulinu i u Bariloviću u eksperimentalnoj primjeni biti reforma školstva s novom metodologijom i kurikulima te informatikom kao obaveznim predmetom'', rekao je Vrdoljak i dodao da je "pred nama druga polovina godine sa zaustavljanjem iseljavanja i povratkom dijela iseljenih" . Vrdoljak vjeruje da će prosječna neto plaća u Hrvatskoj 2020. ili 2021. biti 1000 ili 1200 eura.O odluci Ustavnog suda da je tzv. Lex Agrokor u skladu s Ustavom Republike Hrvatske jer bi u suprotnom povrijedila ustavne odredbe koje Hrvatsku opisuju kao socijalnu državu, Vrdoljak je rekao kako je za njega očekivana te kako "od koalicijskih partnera uključenih u te procese očekuje da posao privedu kraju na dobrobit sustava Agrokora, svih dobavljača i proizvođača".Na pitanje o poziciji HNS-a na političkom spektru u okolnostima "približavanja desnici", odgovorio je da je ta stranka i dalje građansko-liberalni centar, jednako udaljena od lijevih i od desnih, te da samo o njihovim politikama ovisi koliko će se liberalnom centru tko približiti i potencijalno biti parter HNS-a."Mi smo svoje vrijednosti uveli u vladu HDZ-a kao koalicijskog partnera. Mi sebe nismo promijenili, ali nećemo robovati odnosima iz devedesetih godina jer je za nas koalicija pristojne demokršćanske politike i liberala moguća, kao u Danskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i drugdje, te mi poduzimamo sljedeći korak političkog razvoja da se već jednom rovovi ustaša, partizana, populizma i demagogije stave sa strane i radi proaktivno", rekao je Vrdoljak.Predsjednik karlovačke Županijske organizacije HNS-a Zvonko Spudić rekao je kako je nakon ulaska te stranke u koaliciju s HDZ-om organizaciju napustilo 29 članova, a ušla su 43, i to bivši članovi HSS-a u Karlovcu i Dugoj Resi, u Ogulinu ljudi kojima je to prva politička stranka, a organizacija je osvježena i u Krnjaku, Netretiću, Plaškom, Bosiljevu i Generalskom Stolu.Spudić je rekao da će u Karlovačkoj županiji i Karlovcu s novim ljudima i kroz nove politike u sljedećem razdoblju nuditi rješenja za sve goruće probleme županije.Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak nakon Karlovačke županije obići će, među ostalim, članstvo u Međimurju, Bjelovaru i Puli.