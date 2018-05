VRHOVNI SUD UVAŽIO ŽALBU Brutalni ubojica koji je izbo djevojku i dobio 30 godina zatvora opet ide na suđenje

Foto: Facebook

HRVOJE Domobran Knežević, koji je na brutalan način ubio svoju 21-godišnju djevojku Josipu Božić i dobio 30 godina zatvora, mora na ponovno suđenje. Kako Index doznaje, Vrhovni sud srušio je presudu Županijskog suda u Zadru.



U srpnju 2017. Knežević je na Županijskom sudu u Zadru osuđen na 30 godina zatvora zbog ubojstva svoje djevojke, 21-godišnje Josipe Božić, koju je u noći s 26. na 27. prosinca 2015. godine u obiteljskoj kući u Modriču usmrtio na brutalan način.



"Vrhovni sud je 19. travnja ove godine donio odluku da se postupak vraća na ponovno suđenje. Uvažili smo žalbe Hrvoja Domobrana Kneževića i majke ubijene Josipe Božić. Oboje su uložili žalbu na presudu i Vrhovni sud je uvažio iste. Županijskom sudu u Zadru 8. svibnja je dostavljena naša odluka", rekao je Indexu glasnogovornik Vrhovnog suda Željko Pajalić, navodeći da ne smije otkrivati detalje žalbe i odluke.

Nadrogirao se pa posvađao s djevojkom i potom je izbo



Podsjetimo, predsjednik Sudskog vijeća Hrvoje Visković, koji je Kneževića osudio na 30 godina zatvora, u obrazloženju presude rekao je kako je Knežević u vrijeme izvršenja djela bio u stanju smanjene ubrojivosti u koje se sam doveo konzumacijom speeda.



Optužnicom zadarskog Županijskog državnog odvjetništva od 25. veljače 2016. Kneževića se tereti da je u noći s 26. na 27. prosinca 2015. u obiteljskoj kući u Modriču na brutalan način usmrtio 21-godišnju djevojku s kojom je živio u izvanbračnoj zajednici, odnosno za teško ubojstvo s direktnom namjerom.



U optužnici je navedeno da se Knežević kobne noći nakon konzumacije opojne droge prvo žestoko posvađao s djevojkom, a potom je i fizički nasrnuo na nju. Bacao ju je uokolo te joj uporabom kuhinjskih noževa i šila zadao veći broj ozljeda po cijelom tijelu.

Djevojku prvo ubio pa je okupao u kadi



Najviše ozljeda zadao joj je u predjelu vrata i glave, među kojima i ubodnu ranu na lijevoj strani vrata, pri čemu je došlo do razdora velike krvne arterije, iskrvarenja i smrti.



Sestra ubijene medijima je tada rekla da je ubojica nazvao njihovu majku i rekao joj: "Ja sam je ubio." Na to mu je njezina majka rekla da pozove hitnu i policiju, a on je odgovorio: "Prekasno je."



Prije nego što je nazvao policiju, prethodno je pokojnu žrtvu okupao u kadi i polegao u krevet u namjeri da prikrije tragove, no predomislio se, a kasnije se branio da "ne zna što ga je spopalo".



Sudac Visković, koji je Kneževića osudio na 30 godina zatvora, u obrazloženju nepravomoćne presude istaknuo je kako je sporna bila kvalifikacija kaznenog djela, odnosno je li riječ o tzv. običnom ili teškom ubojstvu. Međutim, sudsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da je riječ o teškom obliku kaznenog djela jer je žrtva trpjela veliku patnju zbog načina izvršenja kaznenog djela.