Vrhovni vođa nakon objave o mirovnom sporazumu: "Uživat ćemo u miru bez straha od rata"

Foto: Hina



ČELNICI Sjeverne i Južne Koreje potpisat će do kraja godine mirovni sporazum kojim će formalno okončati rat nakon 65 godina.



Dokument koji su danas potpisali se službeno zove Deklaracija o miru, prosperitetu i ujedinjenju Korejskog poluotoka iz Panmunjoma, a njime se jamči kako će do kraja godine biti potpisan mirovni sporazum.



Ta informacija je otkrivena nakon cjelodnevnog sastanka Kim Jong-una i Moon Jae-ina te nakon privatnog razgovora dvojice čelnika koji je trajao pola sata.



Okončat će rat na Korejskom poluotoku



U deklaraciji stoji kako dvojica vođa proglašavaju kako više neće biti rata na Korejskom poluotoku te kako počinje nova era mira.



Moon je nakon potpisivanja izjave koja jamči potpisivanje mirovnog sporazuma kasnije tijekom godine rekao kako je dogovorena i potpuna denuklearizacija Poluotoka.Kim Jong-un se nakon potpisivanja deklaracije obratio međunarodnim medijima i rekao kako su dvije Koreje jedan ujedinjeni narod koji mora raditi skupa.

"Moći ćemo uživati u miru"



"Mi nismo narodi koji trebaju biti suprotstavljeni... Trebamo živjeti u zajedništvu. Dugo smo čekali ovaj trenutak. Svi mi", dodao je.



Kim Jong-un u svojem govoru nije spomenuo denuklearizaciju, ali je predsjednik Moon rekao kako je denuklearizacija dogovorena, javlja CNN.



"Iskreno se nadam da će građani Sjeverne i Južne Koreje poći putem kojim sam ja išao danas. Moći ćemo uživati u miru i prosperitetu Korejskog poluotoka bez straha od rata", zaključio je.

Here's the full English text of the "Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula": pic.twitter.com/8sMijU1MYR