Vrhunac vodnog vala tek se očekuje, kiša i snijeg mogli bi stvoriti još veće probleme

DOK se na području oko Karlovca čini kako je najgore prošlo, u nekim dijelovima zemlje tek se očekuje vrhunac vodnog vala. Na području Jasenovca, prema podacima kojima raspolaže DHMZ, vrhunac se očekuje najranije u ponedjeljak 19. ožujka. Dodatne probleme moglo bi stvoriti i najavljeno pogoršanje vremena jer prognostičari najavljuju kišu i snijeg.

Peti dan Hrvatska vojska pomaže u obrani od poplava pa je tako na području Jasenovca, na izgradnji nasipa, angažirano 104 pripadnika Hrvatske vojske sa šest teretnih vozila. Na području Lekenika vojska cisternom za vodu od 3.500 litara opskrbljuje mjesno stanovništvo pitkom vodom, izvijestili su u petak iz Ministarstva obrane.



Nasip na području Jasenovca, u mjestu Trebež, grade pripadnici protupoplavnog voda Namjenski organiziranih snaga Oružanih snagHa RH.



Vojnici s motornim i teretnim strojevima angažirani su na aktivnostima u pomoći u obrani od poplava, tamo gdje je prema procjenama nadležnih civilnih institucija to najpotrebnije te sukladno odluci potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića, stoji u priopćenju.

DUZS donosi pregleda stanja u 7 sati

Pregled angažiranja snaga PPv NOS (Hrvatska vojska) na obrani od poplave

na području Jasenovac/Trebež angažirano je 107 pripadnika OS RH sa 6 teretnih vozila na izgradnji nasipa (punjenje i slaganje vreća s pijeskom). Od predviđenih 1800 m izgrađeno je 500 m. Angažiranje je trajalo do 22:00 sata.

na području Letovanića angažiran je 1 pripadnik OS RH i jedna cisterna za vodu od 3500 lit za opskrbu mjesnog stanovništva pitkom vodom.

Sisačko-moslavačka županija



Letovanić: 15. ožujka prijepodne dostavljena je cisterna za pitku vodu, koja je 14. ožujka zatražena od Hrvatske vojske preko DUZS-a.



Lekenik: do kraja 15. ožujka u mjestima Stari Brod i Letovanić postavljeno je 400 metara boks-barijera i oko 3 km zečjih nasipa.



Odra Sisačka: 15. ožujka na mjerodavnom vodomjeru Odra zabilježen je u 18:00 sati vodostaj rijeke Odre od + 831 cm s tendencijom daljnjeg porasta te su Hrvatske vode donijele rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava.



Hrvatska Kostajnica: 15. ožujka u 10:16 sati primljena je dojava od vlasnika kuće o pukotinama koje su se pojavile na obiteljskoj kući u Ulici Tirol koja je oko 300 metara udaljena od klizišta u Ulici Stari put. Istovremeno je od zamjenika gradonačelnika primljena obavijest da su se na osnovnoj školi pojavile pukotine kojih prije nije bilo. Osnovna i srednja škola su zatvorene, a djeca su poslana kućama.

U Hrvatsku Kostajnicu došli su djelatnici Hrvatskog geološkog instituta i djelatnici Građevinskog fakulteta radi procjene situacije. Vodostaj Une kod Hrvatske Kostajnice pada, a prema obavijesti Hrvatskih cesta, u 17:30 sati za sav promet otvorena je dionica ceste D47, Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica.



Jasenovac: 15. ožujka u 15:00 sati održana je sjednica općinskog i županijskog stožera CZ u Jasenovcu, kojoj su, uz članove stožera prisustvovali: generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan sisačko-moslavački Ivo Žinić s dožupanima, zamjenik zapovjednika civilne zaštite RH Mladen Boričević i pročelnik PUZS-a Sisak Željko Prpić.







Ličko-senjska županija



Sjednice Stožera civilne zaštite Općine Perušić i Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije održane su 15. ožujka 2018. godine u prostoriji bivše ambulante u Kosinju (Kosinj most) s početkom u 10:00 sati.



Zaključci kako slijedi:

u slučaju pogoršanja vremena, potrebno je kontaktirati Hrvatsku vojsku radi stavljanja u pripravnost stroja s klinastom ralicom zbog čišćenja šumske ceste koja osigurava komunikaciju između Kosinjskog Bakovca i Vaganca, a u cilju skraćivanja vremena transporta stanovništva kojemu je potrebno pružiti liječničku pomoć

kontaktirat će se Dom zdravlja Gospić radi uvida u popis osoba kojima je hitno potrebna liječnička pomoć i koje bi trebalo, u slučaju rasta vodostaja, prevesti u Opću bolnicu Gospić koja bi trebala osigurati cca 20 kreveta

kontaktirat će se Lika ceste da osiguraju sva mjesta na javnim cestama (županijske i lokalne), tj. da dopune privremenu prometnu signalizaciju barijerama koje na sebi imaju reflektirajuća svjetla

pokrenut će se inicijativa za nabavu specijaliziranih čamaca za prijevoz stoke, u čijem financiranju bi sudjelovali gradovi i općine s područja županije koji su ugroženi poplavom

i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplave na području Kosinja

na ugroženom području za prijevoz stanovništva u funkciji su 3 čamca. Sve službe i operativne snage i dalje su na terenu i pomažu ugroženom stanovništvu.

Osječko-baranjska županija



Osijek – 15. ožujka u 12:00 sati Hrvatske vode su donijele odluku o prekidu izvanrednih mjera obrane od poplave na vodotocima Karašica i Vučica.



Zagrebačka županija





Lika – Selište (+492 cm)

: 15. ožujka u 11:00 sati Hrvatske vode su donijele rješenje o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplave na malom slivu Lonja – Trebež vezano uz rast vodostaja rijeke Česme i retencije Žutica.Vodostaji karlovačkih rijeka Kupe i Korane nastavili su tijekom 15. ožujka lagano padati.: od ponedjeljka, 12. ožujka otvorena je ustava Prevlaka te se dio vode iz Save zadržava u sustavu retencija Lonjskog polja što omogućuje sniženje vrha vodnog vala nizvodno od Prevlake. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac nalaze se u redovnim mjerama obrane od poplava s tendencijom porasta. Vodostaji u Jasenovcu su u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava s tendencijom blagog porasta, a vrh vodnog vala očekuje se najranije 19. ožujka. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni visokih i srednje visokih voda. Posebno su ugrožena ušća pritoka (Crnac, Jasenovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Šamac).: uzvodno od Karlovca vodostaji su u stagnaciji u domeni redovnih mjera obrane od poplava s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni visokih voda. Vodostaji u Farkašiću će se vjerojatno zadržavati u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava tijekom idućih 48 sati.: vodostaji kod Karlovca su u stagnaciji u domeni redovnih mjera obrane od poplava s tendencijom blagog opadanja.: vodostaji rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici su tijekom dana počeli blago opadati, čime su vodostaji iz izvanrednog stanja ušli u domenu izvanrednih mjera obrane od poplava, gdje će se vjerojatno zadržati tijekom idućih 48 sati.: vodostaji u Selištu su u blagom porastu s tendencijom stagnacije te se nalaze u izvanrednom stanju obrane od poplava.U sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D /prema modelu Aladin/ iznosi od 18 mm/m2 na slivu Biđ Bosuta, do 23 mm/m2 na slivu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline. Na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 17 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 47 mm/m2., ali se očekuje daljnje intenzivnije topljenje preostalog snijega.Glavnina prognozirane oborine u manjim količinama očekuje se od petka, 16. do nedjelje, 18. ožujka pri čemu se obzirom na prognozirani pad temperature zraka očekuje stvaranje novog snježnih pokrivača te je moguć ponovni porast vodostaja rijeka na području sektora.



Izvanredne mjere: