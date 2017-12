Vrijednost bitcoina opet naglo pala, Hanfa izdala upozorenje

Foto: 123rf, Hanfa



VRIJEDNOST kriptovalute bitcoin danas je opet naglo pala - za više od 1000 dolara, i sada iznosi oko 13.500 dolara. Još jučer je vrijednost bitcoina u jednom trenutku iznosila oko 15.400 dolara.



Pad vrijednosti bitcoina stiže nakon što je Južna Koreja, jedno od najvećih tržišta u svijetu za trgovanje bitcoinima, priopćila da priprema zabranu otvaranja anonimnih računa za trgovanje kriptovalutama te da priprema novi zakon kojim će se regulatorima omogućiti zatvaranje razmjene bitcoina ako bi to bilo potrebno.



Upozorenje iz Hanfe



Iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) pozvali su potencijalne ulagatelje u kriptovalute na odgovorno i oprezno ponašanje, odnosno da se prije donošenja odluke o ulaganju detaljno informiraju o karakteristikama i rizicima ulaganja u kriptovalute, a posebno na rizik gubitka novca s obzirom na to da ne postoje posebni regulatorni mehanizmi zaštite.



Iz Hanfe u priopćenju objavljenom u četvrtak upozoravaju kako je kod ulaganja u kriptovalute često riječ o visokorizičnim i nereguliranim aktivnostima, pa potencijalni ulagatelji moraju biti svjesni mogućnosti gubitka svih uloženih sredstava i mogućeg nedostatka pravne zaštite.



Virtualne ili kriptovalute, kao što su primjerice bitcoin, ether i dr., kao ni inicijalne ponude povezane s kriptovalutama (Initial Coin Offer ili Initial Token Offer - ICO), trenutno nisu posebno regulirane unutar hrvatskog zakonodavnog okvira, a ne postoji ni poseban propis na razini Europske unije koji bi izričito regulirao tu materiju, navode iz Hanfe.



Napominju i kako se trgovanje kriptovalutama i ICO-ima često u medijima spominje kao atraktivna aktivnost kojom se lako i na jednostavan način može zaraditi ili doći do sredstava za financiranje određenih projekata.



Iz Hanfe ističi i kako se ICO-evi uglavnom provode putem interneta i društvenih mreža, često su inicirani izvan Hrvatske ili čak izvan EU-a, a u njihovoj promociji su ponekad eksponirani i uspješni poduzetnici i osobe iz javnog života poznate pojedinom lokalnom odnosno nacionalnom tržištu, a kako bi se pridobilo povjerenje ulagačke javnosti.No iz Hanfe upozoravaju kako je "često riječ o visokorizičnim i nereguliranim aktivnostima pa potencijalni ulagatelji moraju biti posebno svjesni mogućnosti gubitka svih uloženih sredstava i mogućeg nedostatka pravne zaštite".S obzirom na razne pojavne oblike kriptovaluta, njihove strukture, načina na koji se nude te činjenice da ne postoji specifična regulativa kriptovaluta na europskoj i nacionalnoj razini, procjena pravne naravi kriptovaluta ovisit će o tome kako je ICO strukturiran u pojedinom slučaju, ističu iz Hanfe.Navode i nekoliko rizika koji su povezani s kriptovalutama i ICO-ima - uglavnom se radi o nereguliranom području uslijed čega je češća mogućnost prevara i drugih nepravilnosti, manjkaju pouzdane i relevantne informacije, visok rizik od gubitka dijela ili svih uloženih sredstava, izrazita volatilnost vrijednosti ulaganja i nemogućnost svakodobnog izlaska iz ulaganja te rizici vezani za informatičku tehnologiju koja se koristi za izradu i distribuciju tokena (primjerice hakerski napadi, nemogućnost pristupa tokenima, gubitak ključa za pristup tzv. digitalnom novčaniku).Iz Hanfe navode i kako se trenutačno na razini EU-a vode rasprave o primjerenom postupanju u vezi s temom kriptovaluta, pri čemu se u obzir uzimaju propisi koji reguliraju financijsko tržište (MiFID, AIFMD, Prospectus i sl.), zaštitu potrošača, platni promet, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma itd."U svakom slučaju, u ovom trenutku ne postoje jedinstveno primjenjiva i standardizirana pravila vezana za kriptovalute i povezanu tehnologiju", poručuju iz Hanfe.Inače, ICO je nova metoda prikupljanja sredstava u javnosti uz upotrebu takozvanih coina odnosno tokena. Svaki ICO može se razlikovati u odnosu na njegovu strukturu i prava koja kupac stječe kupnjom tokena, što znači da prava povezana s kupnjom određenih tokena nisu standardizirana. U većini slučajeva proizvodi u okviru ICO-a kupuju se za određenu kriptovalutu (npr. bitcoin, eter).