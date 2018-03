Vučić: Nikada više neću dozvoliti da se Srbima dogode 'Oluja' i 'Bljesak'

Foto: FaH

SRPSKI predsjednik, Aleksandar Vučić, sinoć je izjavio kako više nikad neće dopustiti da se dogode "Oluja" i "Bljesak". "U moje vrijeme više neće biti srpskih poraza", poručio je Vučić.



"Zahvaljujući oštroj, pametnoj i odgovornoj politici, jasno smo stavili do znanja da se ni sa Srbijom ni sa Srbima ne mogu igrati", izjavio je Vučić za Radio-televiziju Srbije (RTS) poslije večerašnjeg sastanka sa šeficom eurodiplomacije Federicom Mogherini nakon incidenata na Kosovu u kojima je uhićen visoki dužnosnik vlade Srbije Marko Đurić.



Mogherini: Ono što se dogodilo na Kosovu ne smije se ponoviti



Šefica eurodiplomacije Federica Mogherini izrazila je večeras u Beogradu žaljenje zbog jučerašnjih incidenta na Kosovu i poručila da se takve stvari više ne smiju ponoviti.



"Ono što se dogodilo jučer ne smije se ponoviti. Europska unija očekuje očuvanje mira uz mudar i suzdržan pristup", naglasila je Mogherini koja se sastala s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Vučić kaže kako je Mogherini došla u Beograd zato što zna koliko je incident na Kosovu ostavio "teške posljedice na Beograd i na srpski narod" na Kosovu.



U intervjuu za RTS predsjednik Srbije istaknuo je da s Mogherini imao "otvoren razgovor" i ukazao joj kako Beograd vidi situaciju vezanu uz Kosovo.



"Ukazao sam na činjenice i to je najvažnije... Naš interes je da očuvamo mir i stabilnost, a to možemo samo tako da ne ugrožavamo sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.



On kaže kako se s Mogherini suglasio da je "najvažnije sačuvati mir i stabilnost", te da je uvjeren da se Srbi na Kosovu "danas sigurnije osjećaju".



Vučić drži da su mir i stabilnost na Kosovu tijekom jučerašnjih incidenata uspješno sačuvani "zahvaljujući odgovornosti Srba".





Predsjednik Srbije podsjetio je na dogovor s NATO-om koji je sukladan i briselskom sporazumu da se na sjever Kosova ne može dolaziti "s dugim cijevima" i rekao da, kao vrhovni zapovjednik vojske Srbije, nije donio odluku o vojnom angažiranju nakon što su jučer pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije ROSU došli na sjever Kosova naoružani automatskim puškama."Uspjeli smo sačuvati hladnu glavu i na miran način reagirati. Sačuvali smo mir, stabilnost, nismo im dali da zauzmu sjever Kosova", rekao je Vučić za RTS.On je poručio je kako nikada neće dopustiti da se ponove "Oluja" i "Bljesak"."Ponovit ću, ponovio sam to i svim međunarodnim predstavnicima. Rekao sam - nikada više neću dozvoliti da se Srbima dogode 'Oluja' i 'Bljesak' jer imat ćemo traume i ožiljke narednih stotinu godina nakon poraza koje smo doživjeli, te šutnje i činjenica da smo se pravili gluhi i slijepi kada su nam se najteže tragedije našeg naroda događale", naglasio je Vučić."U moje vrijeme neće biti ni 'Oluje' ni 'Bljeska', niti će biti srpskih poraza. Gotovo sam siguran da ćemo uspjeti sačuvati mir i sigurnost za naše ljude", naglasio je Vučić za RTS.Srpski predsjednik rekao je da je večeras razgovarao i s američkim diplomatom Wessom Mitchelom, te da im je "zajednički stav da je očuvanje mira od suštinskog značaja".Prema priopćenju iz Vučićeva ureda, šefica eurodiplomacije Federica Mogherini izrazila je večeras u Beogradu žaljenje zbog jučerašnjih incidenta na Kosovu i poručila da se takve stvari više ne smiju ponoviti."Ono što se dogodilo jučer ne smije se ponoviti. Europska unija očekuje očuvanje mira uz mudar i suzdržan pristup", naglasila je Mogherini.Poslije sastanka Vučić-Mogherini iz Predsjedništva je objavljeno priopćenje u kojem se navodi da su se sastali u Beogradu kako bi "na otvoren i iskren način razgovarali o najnovijim događanjima i budućnosti dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, uz posredovanje Europske unije".