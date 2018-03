Vučić o budućnosti Srbije: "Za 40 godina nećemo imati ni narod ni državu"

Foto: Srđan Ilić/ Pixsell

SRBIJA ima veoma ozbiljan problem depopulacije i ako se nastave sadašnji trendovi za četiri desetljeća imat će oko tri milijuna stanovnika manje, što bi moglo dovesti do gubitka njezina demografskog, ekonomskog i političkog potencijala, poručio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić.



"Za 40 godina nećemo imati ni državu ni narod", rekao je Vučić u obraćanju naciji u kojem je želio ukazati na dva problema s kojim se suočava Srbija - rastući trend depopulacije i rješavanje problema Kosova.



Ako se nastavi sadašnji trend negativnog prirasta stanovništva, procjene su da će 2060. godine Srbija imati između 3,9 i 5,5 milijuna stanovnika u odnosu na sadašnjih sedam milijuna.



"To bi značilo da ćemo izgubiti i demografski, i ekonomski, i politički potencijal... Za to nam nije kriv nitko, ni Amerika ni Europska unija, nitko osim nas samih", upozorio je Vučić, navodeći da bi 2060. godine u Srbiji moglo biti 1,7 milijuna umirovljenika, koliko ih ima i danas kad Srbija ima sedam milijuna stanovnika.



On je pozvao sunarodnjake da "razmišljaju o svojoj domovini, o svojoj budućnosti"."Nemamo je ako sve ovo izgubimo", rekao je Vučić i najavio niz mjera kojim će srbijanska vlada nastojati poboljšati demografsku politiku.Vučić je naglasio neophodnost rješavanja problema Kosova i ukazao je nepoštivanje briselskog sporazuma između Beograda i Prištine iz travnja 2013. godine.Srpski predsjednik istaknuo je da na Kosovu, unatoč obvezama iz tog sporazuma postignutog uz posredovanje EU-a, nije formirana Zajednica srpskih općina (ZSO).