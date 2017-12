Vučić o napadu na Hrvate u Vojvodini: To je izmišljotina, uvijek se nešto govori protiv Srba

Foto: FAH, Google street view

SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je danas izmišljenim međunacionalni karakter izgreda u vojvođanskom mjestu Sonta, u kojem su u nedjelju pretučena trojica mladića hrvatske nacionalnosti.



Vučić je, u povodu prosvjedne note Hrvatske, novinarima rekao kako su, prema podacima kojima on raspolaže, mladići iz Sonte izmislili međunacionalni incident u tom mjestu, te da "nije ništa novo" kad se nešto uvijek govori protiv Srba.



"Što da radimo, to im je kad ne znaju što da rade. Kažu nešto protiv Srba i to se neće promijeniti", prenijeli su mediji Vučićevu izjavu tijekom njegova posjeta Lebanu na jugu Srbije.



Veleposlanica Srbije u Zagrebu Mira Nikolić odbila je primiti prosvjednu notu Hrvatske u povodu sukoba u vojvođanskom mjestu Sonta niječući da je napad na trojicu mladića hrvatske nacionalnosti etnički motiviran, priopćilo je danas srpsko ministarstvo vanjskih poslova.Nakon što je pozvana u MVEP Hrvatske, veleposlanica Nikolić je sugovornicima prenijela kako je "na temelju svih neophodnih provjera i razgovora s većim brojem potencijalnih svjedoka i sudionika događaja, od kojih su nadležna tijela uzela izjave, utvrđeno da motiv sukoba nije bio nacionalna pripadnost"."Nije jasno kako je navedeni incident mogao dobiti takvu kvalifikaciju kada su u njemu sudjelovale osobe koje su iste nacionalne pripadnosti", navodi se u priopćenju MVP-a Srbije.