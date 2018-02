Vučić srpskim političarima naredio da idućih 100 dana ne vrijeđaju Hrvatsku

Foto: Igor Soban/Pixsell

SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Zagrebu da je svojim suradnicima u Beogradu naredio da u idućih 100 dana ne vrijeđaju Hrvatsku, kako se ne bi otežavalo rješavanje brojnih otvorenih pitanja između dviju zemalja.

"U narednih 100 dana ćemo pokušati promijeniti atmosferu... Svi državni dužnosnici imat će obvezu da ni na koji način ne uvrijede ne samo hrvatske dužnosnike, već da se ponašaju odgovorno i da rade sve što je u njihovoj moći da imamo najbolje moguće odnose", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare s Kolindom Grabar-Kitarović.





Dodao je kako Srbi smatraju da je Hrvatska više vrijeđala Srbiju, a da Hrvati vjerojatno misle obrnuto."U svakom slučaju to će biti obveza svih predstavnika srpske politike u idućem razdoblju, bez obzira na to hoće li hrvatski političari i vlada na to odgovoriti pozitivno ili ne", istaknuo je Vučić.

