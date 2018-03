Vukovar spreman za jačanje suradnje s najvećom crnomorskom lukom

Foto: Pixsell/Patrik Macek

U VUKOVARU se danas održava drugi susret Luke Vukovar i Luke Constanta kojim najveća hrvatska riječna luka i rumunjski dunavsko-crnomorski lučki gigant obilježavaju dugogodišnju suradnju, prezentiraju njene rezultate i kroz međusobne razgovore i razgovore s poslovnim partnerima stvaraju potencijal za produbljivanje međusobnih odnosa.



Direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak podsjetio je da su u lipnju 2015. godine luke Vukovar i Constanta potpisale Memorandum o razumijevanju kao rezultat dotadašnje poslovne suradnje i prepoznavanja vukovarske luke kao strateške u ovom dijelu jugoistočne Europe, s potencijalom obavljanja značajnih količina pretovara.



Zaposleno 68 radnika



"Lučki posao je specifičan. Naša je misija učinkovito obavljati utovar i istovar svih vrsta tereta te njegovo skladištenje, ali ako u zaleđu nemamo ekonomiju, nema ni pretovara", rekao je Kuprešak.



Podsjetio je da je Luka Vukovar do 1990. godine znala pretovariti do 1,5 milijuna tona tereta, a sadašnji kapaciteti kreću se od 1,2 do 1,5 milijuna tona, ovisno o vrsti i rasutosti tereta.



Dodao je da je najbolja poslijeratna godina bila 2006. kada je vukovarska luka pretovarila 970.000 tona tereta. Ubrzo je, međutim, uslijedila gospodarska kriza i recesija pa je luka 2009. godine pretovarila tek 175.000 tona, prošle godine je pretovareno 249.000 tona, a u 2018. godini u planu je pretovar 350.000 tona.



Kuprešak je istaknuo da je najveći brodarski poslovni partner rumunjski TTS koji je Luku Vukovar prepoznao kao ekspeditivnu i učinkovitu, uz optimalan odnos cijene i kvalitete usluge.



U Luci Vukovar zaposleno je 68 radnika, u koncesiji je do 2026. godine, nalazi se na Dunavu koji je plovan cijelu godinu te na sjecištu europskoga koridora 5C, uz cestovne i željezničke pravce u neposrednoj blizini, a uz dobru opremljenost sve to čini značajan investicijski potencijal.Direktor Luke Constanta Teodor Patrichi istaknuo je da je Constanta najveća crnomorska luka koja Europu preko Dunava povezuje s Crnim morem i ostatkom svijeta. Ima 155 vezova, 23.000 zaposlenih i ostvaruje 57 milijuna tona prometa godišnje, a ove godine već je ostvarila devet milijuna tona prometa."Nastojimo povećati promet, ali i utjecati na zakonodavstvo koje se odnosi na promet vodnim putovima", rekao je Patrichi dodavši da je 2015. godine tranzit između luka Vukovar i Constanta iznosio 75.000 tona, a sada iznosi 300.000 tona te je u planu njegovo povećanje.Izrazio je zadovoljstvo vukovarskom lučkom infrastrukturom i operativnim mogućnostima te od današnjeg susreta očekuje nove poslovne mogućnosti jer se u Vukovaru okupilo 120 sadašnjih i potencijalnih poslovnih partnera iz više europskih zemalja.Direktor bukureštanske brodarske tvrtke TTS Catalin Petrea naglasio je vrlo dobru i dugu suradnju s Lukom Vukovar.Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava podsjetio je da se grad povijesno razvio zahvaljujući ponajprije Dunavu i luci koja je od strateškog značaja za grad. Naglasio je da je Constanta sa svojom lukom poslovni partner svim lukama na Dunavu te očekuje proširenje suradnje.