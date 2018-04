Vulin oštro odgovorio Krstičeviću: Mi zaista jesmo različiti. Ja sam antifašist

Foto: FaH



ZAOŠTRAVA se situacija s diplomatskim ratom Hrvatske i Srbije.



>> DIPLOMATSKI RAT Srbija zabranila ulaz Krstičeviću



Nakon što je hrvatski ministar obrane Damir Krstičević, kojeg je vlada Srbije danas proglasila personom non grata (nepoželjnom osobom), ustvrdio kako su on i srpski ministar obrane "dva različita svijeta", vrlo brzo stigao je i Vulinov oštri odgovor.







"Krstičević je u potpunosti u pravu"



Podsjetimo, Krstičević je danas, reagirajući na odluku srpske vlade da mu zabrani ulazak u Srbiju, ustvrdio kako su on i Vulin "dva različita svijeta". Vulin je poslijepodne odgovorio Krstičeviću, ustvrdivši kako je hrvatski ministar obrane u pravu oko te ocjene.



"Gospodin Krstičević je u potpunosti u pravu, mi smo dva različita svijeta, ja pripadam svijetu antifašizma, ja sam antifašist", rekao je Vulin.