Wall Street blago porastao nakon dva dana pada, cijena dionice Boeinga skočila gotovo 5 posto

Foto: Hina

NA WALL STREETU su u srijedu cijene dionica blago porasle, nakon dva dana oštrog pada, a trgovalo se oprezno jer je američki Fed poručio da očekuje jačanje inflacije, što znači da će i dalje postupno povećavati kamatne stope.



Dow Jones ojačao je 0,28 posto, na 26.150 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,05 posto, na 2.823 boda, a Nasdaq indeks 0,12 posto, na 7.411 bodova.



Na početku jučerašnjeg trgovanja ti su indeksi bili na većem dobitku, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko kompanija.



Iz tog je razloga cijena dionice Boeinga skočila gotovo 5 posto, pa je bila najveća dobitnica među sastavnicama Dow indeksa.

80 posto kompanija ima bolje rezultate nego su očekivali



Dosad je oko 37 posto kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo izvješća, pri čemu ih je 80 posto prebacilo očekivanja, više nego u prethodnim kvartalima kada je prosječno bilo oko 72 posto prebačaja.



Stoga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 13,7 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, dok su na početku sezone objava rezultata očekivali rast od 11,8 posto.



Podršku tržištu pružio je i podatak najveće američke agencije za zapošljavanje ADP da je u siječnju broj zaposlenih u privatnom sektoru povećan za 234.000, znatno više od procjena analitičara od 185.000.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

To pokazuje da američko gospodarstvo stabilno raste, no taj podatak nagovještava da bi i dalje trebala rasti potrošnja, što bi moglo potaknuti jačanje inflacije.A na to su upozorili i čelnici američke središnje banke nakon dvodnevne sjednice. Fed je, kao što se očekivalo, ključne kamate ostavio nepromijenjene, no poručio je da u ovoj godini očekuje rast inflacije, a to znači, objašnjavaju analitičari, da će nastaviti postupno povećavati kamate."Čelnici su Feda, čini se, sada sigurniji u svoje procjene o rastu inflacije. A to predstavlja suptilnu poruku da će središnja banka nastaviti s povećanjem kamata", kaže Scott Kimball, direktor u fondu BMO Global Asset Management.Fed je lani povećao ključne kamatne stope u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, a očekuje se da će ove godine dodatno povećati kamate u dva do tri navrata, počevši od ožujka.Poruke Feda navele su ulagače na oprez, pa su indeksi do kraja trgovanja izgubili veći dio početnih dobitaka.I jučer su najviše, 1,5 posto, pale cijene dionica u zdravstvenom sektoru koji je pod pritiskom od prethodnoga dana kada je objavljeno da će Amazon.com, Berkshire Hathaway i JPMorgan Chase zajedno osnovati novu, neprofitnu kompaniju koja će kontrolirati zdravstvene troškove za otprilike 500 tisuća njihovih zaposlenika u SAD-u, što se smatra novim izazovom za skupi i neučinkoviti američki zdravstveni sustav.I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,72 posto, na 7.533 boda, a frankfurtski DAX 0,06 posto, na 13.189 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,15 posto, na 5.481 bod.