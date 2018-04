Zabrana korištenja vode za piće u Slavonskom Brodu mogla bi biti ukinuta sutra

Foto: Pixsell/Ivica Galović

VODA u vodoopskrbnom sustavu Slavonskog Broda i šest okolnih općina još nije za piće, a nakon današnje zajedničke sjednice Stožeri civilne zaštite Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije novinare su izvijestili kako se nastavlja s dostavom vode u sve osnovne i srednje škole, vrtiće i visokoškolske ustanove te se čeka službena odluka da je voda iz vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna.

O najavi ministra zdravstva Milana Kujundžića da bi vjerojatno sutra mogla biti ukinuta zabrana korištenja vode za piće, slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara i predsjednik Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković rekli su kako tu informaciju imaju samo iz medija.

"Zdravlje stanovnika Slavonskog Broda nije ugroženo"

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je jučer kako zdravlje stanovnika Slavonskog Broda nije ugroženo zbog vode te da će vjerojatno sutra proglasiti da je voda primjerena za piće.

"Kao stožer i Grad nismo dobili nikakvu informaciju. Imamo informaciju od ministra iz medija. S obzirom na to da su već osam dana nalazi dobri, kao što smo i rekli, postoji mogućnost da se zabrana korištenja vode za piće i kuhanje ukine. Ali moramo čekati odluku, ili međuresornog povjerenstva ili ministra zdravstva", rekao je nakon sjednice stožera gradonačelnik Duspara.

Zabilježeno nekoliko vandalizama na spremnicima

Podsjetio je da opskrba građana i institucija ide po planu, dodajući da je zabilježeno nekoliko slučajeva vandalizma na spremnicima koji su na terenu, ali da to neće utjecati na opskrbu građana vodom. "Ne znam jesu li to naši mladi poslušali ministra da će sutra ukidati zabranu, pa su krenuli lomiti slavine ili su to zlonamjerni ljudi koji u svakoj prilici gledaju napraviti štetu", rekao je Duspara.

Na sjednici stožera raspravljalo se i o dijelu do sada već nastalih troškova vezanih uz opskrbu građana pitkom vodom, a Bošnjaković i Duspara ističu da bi to trebala platiti država.

"Zatražili smo da se prikupe podaci o količinama pitke vode koja je dostavljena građanima putem cisterni. To je trošak koji isto tako treba biti plaćen. Kako Vodovod nije za to kriv, tražimo da se izvidi mogućnost da država preuzme taj trošak", rekao je predsjednik županijskog stožera Stjepan Bošnjaković.

Tko će platiti vodu?

Da bi taj trošak trebala preuzeti država, slaže se i slavonskobrodski gradonačelnik.

"Mislim da će ovo Vlada platiti, tako je bar obećano. Uzimajući u obzir da je ovo krizna situacija", rekao je Duspara podsjetivši i na odluku Upravnog vijeća Hrvatskih voda da stanovnici koji žive na području Slavonskog Broda i šest općina (Bukovlje, Podcrkavlje, Sibinj, Bebrina, Brodski Stupnik i Oriovac), za period dok voda ne bude za piće plaćaju naknadu koja se odnosi na tzv. tehničku vodu. Naknada je za 2,05 kuna po litri niža od one koja se plaća za pitku vodu.

Prema riječima Stjepana Bošnjakovića, puna povezanost Slavonskog Broda s vodocrpilištem u Sikirevcima trebala bi biti uspostavljena do kraja sljedećeg tjedna. Tada bi trebalo biti gotovo ispiranje cjevovoda dugog oko 40 kilometara, te izdane sve potrebne dozvole.