Zadarski vijećnik koji je napao HDZ-ovca: "Nikada neću dopustiti da netko vrijeđa moju obitelj"

Foto: Akcija Mladih



NA SJEDNICI zadarske Županijske skupštine danas se dogodio incident između vijećnika Akcije mladih (AM) Ante Rubeša i HDZ-ovca Nikice Čalušića.

>> Vijećnik Akcije mladih napao HDZ-ovca: "Đubre jedno, razvalit ću ti glavu!"



Sve je počelo već na prvoj točki dnevnog reda kada se izglasavala odluka o dodjeli nagrade za životno djelo liječniku Martinu Mikecinu te posthumno pjevaču Tomislavu Ivčiću. Rubeša je za govornicom rekao da se tim izborima "trguje", a HDZ-ovac mu je doviknuo "Ćaća ti je zločinac!".



Rubeša je nakon toga počeo vikati na HDZ-ovca, nogama je udarao u sjedalice, šakama lupao po vratima i navodno pokušavao udariti Čalušića. Kolege su ga na kraju izvele iz dvorane.





Navečer se vijećnik Akcije Mladih o svemu oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, obraćam Vam se povodom incidenta koji se dogodio na današnjoj sjednici Županijske skupštine. Usred mog izlaganja, na točki dnevnog reda iz redova vladajuće većine mi je netko doviknuo; "Ćaća ti je lopov". Nisam vidio tko je, pa sam podigao pogled i u tom trenutku mi je vijećnik HDZ-a Čalušić, ponovio tu lažnu konstataciju.



Priznajem to me jako pogodilo i reagirao sam neprimjerno za to mjesto i vrijeme, a to pogotovo kad shvatio da mi to govori čovjek, koji je sedmi na listi poreznih dužnika u Zadarskoj županiji. Ovim putem odgovorno tvrdim da u nijednom trenutku nisam, niti sam pomislio fizički nasrnuti na vijećnika HDZ-a.



Također želim iskazati da u tom mom navodnom pohodu, nisam razbio niti jednu sjedalicu, odnosno nisam oštetio niti jedna vrata ili bilo što drugo u zgradi županije kako se navodi. Svako tko me zna, zna da sam jako povezan sa svojim Roditeljima, pogotovo s Ocem koji je cijeli svoj radni vijek proveo kao zaposlenik Luke Gaženica.



Danas, teško bolestan posebno je pogođen događanjima oko luke koju je on stvarao, što nikako ne opravdava moj neprimjeran čin i vokabular, ali je uvelike pridonijelo mojoj reakciji. Moj Otac je pošten i radišan čovjek koji je cijeli svoj život pošteno radio kako bi me uzdigao i dovođenje njega u kontekst kriminala, je laž koja me istinski uvrijedila. Moj način političkog djelovanja je priznajem nekad apstraktan, ali uvijek vodim računa da pričam u globalu, referiram se na optužnice podignute radi kriminalnih radnji na višim instancama, a posebno pazim da ne napadam na osobnoj razini, i to još lažno.

Svjestan sam da sam dio političke arene i nije me briga kad netko ružno govori o meni, ali upletanje mojih časnih Roditelja je za mene bilo stvarno previše. Ako sam nekog povrijedio svojim činom ovim putem se želim ispričati, ali i izjaviti da nikada neću dozvoliti da netko radi mojih političkih stavova vrijeđa moje roditelje, obitelj i prijatelje, ili bilo koga tko nema veze sa ovom žabokrečinom zvanom Zadarska politička scena. Hvala".