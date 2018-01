Zagreb je još uvijek okićen, pitali smo Grad zašto, odgovor je urnebesan

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



ADVENT u Zagrebu zatvoren je prije dvadesetak dana, iza nas su i blagdani, ali lampice i ukrasi i dalje su postavljeni širom Zagreba.

Zašto je tome tako, upitali smo gradsku upravu i ured gradonačelnika, a oni su nam poručili kako božićne i novogodišnje dekoracije još uvijek stoje zbog Europskog rukometnog prvenstva.

Lampice ostaju do 28. siječnja



Poručili su kako je upravo Hrvatski rukometni savez zatražio od Grada da ulice ostanu ukrašene "prigodnim dekoracijama" sve do završetka prvenstva.



Njihov odgovor prenosimo u cijelosti."Povodom Vašeg upita u kojem tražite informaciju zašto je grad još uvijek okićen, obavještavamo Vas da postavljena božićna i novogodišnja dekoracija, u užem i širem dijelu grada, ostaje sve do 28. siječnja 2018. godine, odnosno do završetka Europskog rukometnog prvenstva (za kada je, u Zagrebu, predviđen finalni dvoboj najboljih rukometnih reprezentacija), a temeljem zamolbe Hrvatskog rukometnog saveza, upućene Gradu Zagrebu, u kojoj isti traže da neke ulice u gradu ostanu ukrašene prigodnom dekoracijom sve do završetka prvenstva. Zbog važnosti prvenstva za sam Grad, a vezano za turizam i promidžbu sporta, Grad je izašao u susret Hrvatskom rukometnom savezu", poručili su iz Grada.