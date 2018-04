Zagrebačka gradska skupština nije prihvatila Plan gospodarenja otpadom

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

ZASTUPNICI zagrebačke Gradske skupštine na sjednici u četvrtak navečer većinom glasova (15-za, 25-protiv i 7-suzdržanih) nisu prihvatili Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba koji je predložio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.



U završnom obraćanju gradskim zastupnicima prije glasovanja, u ime predlagatelja pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić zahvalila je svima na raspravi te rekla kako su htjeli da se Plan ovakav ili u izmijenjenom obliku danas prihvati jer je to za Grad Zagreb i za Republiku Hrvatsku jako važno.



Tražili drugačije rješenje za biootpad



Rekla je da su u pauzama skupštinske sjednice nudili da se iz Plana izbaci lokacija Obreščice u Brezovici za kompostanu te da izbace lokaciju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada u Podsusedu, s obzirom na to da su to prijepori s kojima se zastupnici nisu složili. O tome su, naime, najviše govorili da nije dobro iskomunicirano s građanima i da to ne smiju raditi svojim građanima.



"Svim klubovima smo ponudili da izbacimo to iz Plana i da takav Plan onda prihvatimo, a da onda tražimo drugačija rješenja za biootpad i za građevinski otpad na nekim drugim lokacijama ili na neki drugi način, što može biti i ugovaranje s nekim oporabiteljima. I Klub HDZ-a i Klub Neovisnih za Hrvatsku odbili su prijedlog da se iz Plana gospodarenja otpadom izbace lokacije Obreščice i izbaci lokacija Podsuseda, nažalost. Toliko o brizi za građane i toliko o potrebi donošenja Plana gospodarenja otpadom", rekla je Jozić.



Kazala je da joj je žao što je to tako, jer misli da im Plan treba i da su trebali aplicirati za koji dan na natječaj koji je trenutno jedini otvoren na Ministarstvu da dobiju 20 milijuna kuna za spremnike, da ih ne plaćaju iz proračuna.



"Mogli smo imati kakav-takav Plan da apliciramo za kamione i za sortirnicu, te za ono oko čega imaju konsenzus, a ovo oko čega nemaju konsenzus mogli su ostaviti vrijeme pred njima, mogli su razgovarati s građanima, s onima iz Brezovice i iz nekog drugog dijela Zagreba ili sa Zagrebačkom županijom ili što god im se otvorilo kao mogućnost", ocijenila je Jozić, dodajući da "očito nema političke volje u Gradskoj skupštini da se to prihvati".



Bandić apelirao na zastupnike da prihvate Plan



I zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je ranije tijekom rasprave o Planu apelirao na gradske zastupnike da Plan prihvate.



"Na nama je povijesna odgovornost. To je na vašu savjest, vi ćete glasati kako god hoćete. Ali, mi ćemo ovaj problem riješiti bez obzira kako vi glasali. Samo je pitanje hoćemo li platiti 15 posto iz gradskog proračuna ili kredita, ili ćemo platiti 100 posto. Preuzmite odgovornost. Ja ću to napraviti, tako i tako. Ja sam u 'win-win situaciji', ja ne mogu izgubiti. Samo je pitanje hoćemo li od ovog društva gdje smo ušli i koje je bolje od nas (od Europske unije) dobiti 'peneze' 85 posto ili nećemo dobiti, ili ćemo mi platiti", poručio je gradskim zastupnicima Bandić.



Kazao je i da je sve pratio, a da nikada nije, ni na skupštinskom odboru, čuo o nikakvoj alternativnoj lokaciji.



"Protiv ste sanacije klizišta Kostanjek, ali nisam čuo što je rješenje. Nitko nikakvo rješenje ne nudi - samo protiv. Protiv ste Obreščice, kompostane. Što je rješenje, predložite negdje drugdje da to napravimo u Zagrebu. Ali ne, nego se vi bojite predložiti - nećete se zamjeriti biračima. A gradonačelnik se treba zamjeriti biračima pa makar tri frtalja glasali za njega. To je istina. Ali ja znam, ja sam odgovoran čovjek, ja moram donijeti odluke i protiv kojih su nekada ljudi, pa makar shvatili za pet i 10 godina da te odluke idu na korist svima", rekao je Bandić.



Gradskim zastupnicima je poručio i neka predlažu amandmane, ali samo neka donesu Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba jer će im on omogućiti da problem riješe 85-postotnim sufinanciranjem iz fondova Europske unije.



Bandić je ponovio da Plan neće povući s dnevnog reda skupštinske sjednice, a na zastupnicima je hoće li ga ili neće prihvatiti."Ako prihvatite imamo šanse da prođemo bolje i jeftinije, a ako ne prihvatite - isto ćemo riješiti, samo ćemo proći malo skuplje. E sada - na vama je potez", poručio im je Bandić.Matej Mišić (klub SDP-a) pozvao je gradonačelnika da za idući sjednicu pripremi bolji prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, podsjećajući kako, ako predloženi plan danas ne prođe na Skupštini, može ponovno biti predložen tek za tri mjeseca i doći na dnevni red skupštinskog zasjedanja.Renato Petek (Naprijed Hrvatska - Progresivni savez) demantirao je gradonačelnika Bandića da nije bilo protuprijedloga na njegov Plan gospodarenja otpadom, tvrdeći kako je bilo prijedloga da se taj problem riješi zajedno sa Zagrebačkom županijom, jer nam je svima u interesu da Plan bude bolji.Anka Mrak-Taritaš (Klub GLAS i HSU) poručila je kako stvari ne stoje "ako ne izglasate plan vi ste krivi" kako to tvrdi gradonačelnik Bandić. Dodala je da "nismo i nećemo biti krivi za situaciju u kojoj gradonačelnik Bandić nije doradio svoj posao, jer je izbjegavao predložiti Plan gospodarenja otpadom pred izbore kako se ne bi zamjerio građanima te stoga nećemo glasovati za predloženi Plan gospodarenja otpadom".Zvane Brumnić (SDP) odgovarajući na gradonačelnikov poziv da se predlože alternativne lokacije rekao je kako to nije moguće jer ih je Prostornim planom ukinuo. Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić rekla je kako su Plan gospodarenja otpadom radili prema zadanim lokacijama.Sandra Švaljek (Nezavisna lista Sandre Švaljek) ustvrdila je kako su im predložene lokacije za otpad "podvaljene".Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) najavio je da ako gradonačelnik Bandić ne odustane od predloženog Plana gospodarenja otpadom, HDZ će kod glasovanja biti suzdržan.U vezi odlaganja mulja iz pročistača otpadnih voda na oranice, Gordana Rusak (nestranačka) ustvrdila je kako se mulj daleko lošije kvalitete u Španjolskoj i Francuskoj, nego u Hrvatskoj, odlaže na oranice na kojoj se proizvodi hrana koju uvozimo i jedemo.Gradski zastupnici većinom glasova nisu prihvatili niti usporednu analizu rješenja za postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na javnoj površini.Na prijedlog predsjednika Gradske skupštine Andrije Mikulića (HDZ) donijeli su odluku da se sjednica prekine i da se nastavi u srijedu, 2. svibnja u 9 sati.