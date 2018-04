Zagrebačka policija najavila gužve i posebnu prometnu regulaciju zbog utrke Tour of Croatia

Ilustracija: Hina/PUZG



IZ ZAGREBAČKE policije danas su se oglasili priopćenjem u kojemu su Zagrepčane obavijestili o mogućim prometnim gužvama ovog vikenda i promjenama u regulaciji prometa.



Naime, od 17. do 22. travnja održava se biciklistička utrka Tour of Croatia, a šesta i ujedno posljednja etapa počinje u nedjelju u Samoboru u 13:10 sati, a završava u Zagrebu oko 16:40.



Posebna regulacija prometa



Zbog održavanja biciklističke utrke u nedjelju 22. travnja policija je najavila sljedeću regulaciju prometa:



-od 11:30 do 13:15 sati, zatvorit će se prometu na Trgu kralja Tomislava u Samoboru, a na ostalim ulicama na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska utrke pod pratnjom policije;

-od 6 do 17:30 sati u Zagrebu, bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u:

-Gundulićevoj ulici, na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove,

-Ulici T. Brezovačkog, od Mesničke do Trga sv. Marka,

-Opatičkoj ulici, na dijelu od Ul. 29.10.1918. do Demetrove ulice,

-Medvedgradskoj ulici, istočna parkirališta južnije od Vrančićeve ulice,

-Tkalčićevoj ulici od TC-a Kaptol do Mikloušićeve ulice



Od 13 do 17 sati, u Zagrebu, ukinut će se:



-taxi stajalište u Mesničkoj ulici,



-taxi stajalište u Vlaškoj ulici, kod Kurelčeve ulice,-bus stajalište u Palmotićevoj ulici, južnije od Vlaške ulice;Od 13 do 17 sati u Zagrebu, preusmjerit će se tramvajski promet Ilicom na dijelu od Trga bana J. Jelačića do Frankopanske ulice.Vozačima se preporučuje da u vremenu prolaska utrke koriste obilazne prometnice, npr. Branimirovu ulicu, Aveniju Dubrava, Zagrebačku avenija, Ulicu grada Vukovara i dr.Građanima se iz policije unaprijed ispričavaju zbog eventualnih čekanja i/ili zastoja koji će se događati zbog provedbi mjera osiguranja navedene profesionalne biciklističke utrke.Na području Policijske uprave zagrebačke biciklisti će se pod pratnjom policije kretati sljedećom trasom:Samobor, Trg kralja Tomislava, START u 13:10 sati – M. Langa – Mirnovečka – Svetonedeljska – Sv. Nedjelja, dr. F. Tuđmana – M. Stilinovića – Svetonedeljska – Kerestinec, Purgarija – Dekanići – Kerestinečka – Ježdovec, Ježdovečka – Lučko, Puškarićeva – Karlovačka – Zagreb, Jadranska avenija – Rotor Remetinec – Avenija Dubrovnik – Ulica SR Njemačke – Avenija V. Holjevca – Zagrebačka ulica – Velika Gorica, Lj. Posavskog – Matice hrvatske – Trg kralja Petra Krešimira IV. – Trg kralja Tomislava – Šetalište Franje Lučića – Rakarska – Avenija pape Ivana Pavla II. – državna cesta D30 – Čvor Kosnica – državna cesta D30 – Domovinski most – Radnička – Žitnjak – Žitnjak Martinci – Struge III. – Čulinečka – Slavonska avenija – Čvor Ivanja Reka – južni kolnik autoceste A3 prilaz TC IKEA – prometni čvor istočno od TC IKEA, skretanje za Sesvetski Kraljevec smjer sjever – Sesvetski Kraljevec, Strojarska – Bedema ljubavi – Dugoselska – Dugo Selo, Zagrebačka – J. Zorića – Bjelovarska – Zagrebačka – Gornje Dvorište, Ul. Stjepana Radića – Brckovljani, Ul. Augusta Cesarca – Lonjica – Greda – Luka – Vrbovec, Zagrebačka – Sajmišna – Celine – Gaj – Rakovec – Krečaves – Marinovec Zelinski – Šulinec – Sajmišna – Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora – Zagrebačka – Blaževdolska – Donja Zelina – Goričica – Belovar – Žerjavinec, Omladinska – Soblinec – Čvor Popovec – autocesta A4 zapadni i istočni kolnik – Čvor Ivanja Reka – Zagreb, Slavonska avenija sjeverni kolnik – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Miramarska – Mihanovićeva – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – T. Brezovačkog (ulazak u 1. krug) – sjeverni dio Trga sv. Marka – 29.10.1918. – Opatička – Jurjevska – Mlinarska – Vrančićeva – Medvedgradska – Tkalčićeva – Mikloušićeva – Kaptol – Vlaška –Europski trg – Palmotićeva – Boškovićeva – Hebrangova – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – T. Brezovačkog (ulazak u 2. krug) – sjeverni dio Trga sv. Marka – 29.10.1918. – Opatička – Jurjevska – Mlinarska – Vrančićeva – Medvedgradska – Tkalčićeva – Mikloušićeva – Kaptol – Vlaška – Europski trg – Palmotićeva – Boškovićeva – Hebrangova – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – T. Brezovačkog – CILJ na Trgu svetog Marka oko 16:40 sati.Prije i za vrijeme prolaska utrke promet će biti zatvoren ili otežan u ulicama kojima će se kretati biciklisti, dok će na području Gornjeg grada promet biti zatvoren između 13 i 17 sati, s obzirom na to da se voze dva kruga utrke te je cilj utrke na Trgu svetog Marka.

Preporučuje se izbjegavanje odlaska prema trasama utrke za vrijeme utrke



Vozačima se preporučuje da u vrijeme održavanja utrke izbjegavaju odlazak prema ulicama Gornjeg grada i užeg centra Samobora i Zagreba.



Također, preporučuje se izbjegavanje prometnica na trasi utrke u vrijeme prolaska utrke, a posebno da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se utrka kretati od Samobora prema Kerestincu, Ježdovcu, Lučkom, Jadranska avenija u smjeru Remetinca oko 13:30 sati, Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka, Ulica SR Njemačke u smjeru Velike Gorica oko 13:40 sati, Ulice Matice hrvatske i Ljudevita Posavskog u Velikoj Gorici oko 14 sati, velikogorička obilaznica DC D30 u smjeru Domovinskog mosta, naselje Žitnjak, Slavonska avenija od Čulinečke u smjeru čvora Ivanja Reka i TC IKEA, Ulica Bedema ljubavi u Sesvetskom Kraljevcu, cesta između Dugog Sela i Sesvetskog Kraljevca u vremenu od 13:45 do 4:45 sati, cesta između Vrbovca i Brckovljana, cesta između Vrbovca i Sveti Ivan Zeline u vremenu između 14:30 i 15:30 sati, državna cesta D3 između Sveti Ivan Zeline i Popovca u vremenu između 14:45 i 15:45 sati te kasnije od čvora Ivanja Reka i Slavonske avenije prema centru Zagreba između 15:30 i 16:40 sati.