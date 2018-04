Zagrebački pedijatar: Najvažnije je cijepiti se protiv gluposti

Screenshot: HRT

OVOG tjedna obilježava se svjetski tjedan cijepljenja u kojem se pokušava upozoriti na zajedničku akciju koju je potrebno poduzeti kako bi se svi ljudi zaštitili od bolesti koje se mogu spriječiti cjepivom.



Tema ove godine bila je "Zaštićeni zajedno, cjepiva djeluju", a upravo pomoću te teme je Svjetska zdravstvena organizacija pokušala povećati procijepljenost. Povodom tjedna cijepljenja u HRT-ovoj emisiji Tema dana gostovao je pedijatar primarijus Darko Richter Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb te specijalistica epidemiologije Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.



"Uzročnici bolesti nisu nestali"



Primarijus je upozorio kako su posljedice necijepljenja izlaganje riziku da se oboli od zaraznih bolesti, a dodao je i kako uzročnici tih bolesti nisu nestali.



"Posljedice necijepljenja su da ste izloženi visokom riziku da dobijete zaraznu bolest i to zato što te klice nisu nestale. To se ljudi zavaravaju. Nestala je samo variola, a ostale su tu. Kod nas se cijepi samo protiv 10 tih zaraznih bolesti, a Amerikanci preporučuju 20", rekao je.



"Osim uzročnika variole, sve ostale su klice tu kod nas, u nama, među nama", rekao je i dodao kako smatra da roditelji padaju pod utjecaj različitih dezinformacija i kampanja protiv cijepljenja.



"Uvjeren sam da će nam se dogoditi epidemija ospica ili difterije", rekao je primarijus.



Dodao je i kako se ne može složiti s onima koji kažu da se gubi povjerenje u zdravstveni sustav, a kao dokaz vidi u tome što su prepune hitne ambulante.



Iva Pem Novosel potvrdila je kako je najniža procijepljenost u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali dodala je i kako su vidljivi pozitivni pomaci. Istaknula je kako epidemija ospica kruži u puno zemalja u našem okruženju - Srbiji, BiH, Rumunjskoj, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj te Ukrajini.



"Vrlo je velik rizik kada će se one pojaviti i u Hrvatskoj, osobito onim područjima gdje je niska procijepljenost", dodala je.



Upitan o informiranosti roditelja, primarijus je rekao kako su oni hiperinformirani te kako ne razumije zašto ljudi poštuju pravilo da ne prolaze kroz crveno, ali se istovremeno ne žele cijepiti."Oni su hiperinformirani, ali vi danas živite u vrijeme buke informacija da ne znaju izabrati onu relevantnu. Stalno se priča o nekoj potrebi informacije, edukacije. Neki si uzimaju za pravo da dolaze i da ostaju na cijelom pregledu od 40 minuta ostaju i razgovaraju o tome. To je nemoguće za sve. Cijepljenje se propisuje negdje kao zakonska obveza, negdje se to regulira na druge načine. Ja mislim da ljudi kod nas ne trpe od obaveznog cijepljenje, ali neke to smeta. Zašto im ne smeta da ne smiju proći kroz crveno, to ih ne smeta, ali o zapovijedi da se moraš cijepiti to im baš smeta. Ja bih onima koji baš neće priuštio da se ne cijepe, pa nek' probaju, mada s time ugrožavaju druge", rekao je.Nakon što je pušten video u emisiji u kojem je jedna gospođa izjavila kako do manje procijepljenosti dolazi zbog manjka povjerenja u zdravstvene službe, primarijus je rekao kako se s tim ne slaže."Ja se ne mogu složiti s ovom gospođom da nema povjerenja, jer hitne službe nam izgledaju kao kolodvori, to se samo ulazi i izlazi, dakle povjerenja ima i previše", rekao je primarijus i dodao kako se problem stvara samo oko cijepljenja.Vezano za županije s najmanjom procijepljenošću, siguran je da će im se dogoditi epidemija."U Dubrovniku ili Splitu je to skoro sigurno. Sreća da je turistička prognoza po ljeti, a da je po zimi ja bih se kladio s bilo kim u 10.000 eura da će tamo izbiti epidemija", dodao je.Ma kraju, upitan trebaju li roditelji odlučivati o cijepljenju djece, rekao je kako je po njemu najbolje da ih cijepe."Bez obzira na sve mislim da je najvažnije cijepiti se protiv gluposti. Kad to riješimo, onda je sve dalje slobodan izbor, samo je ovo obaveza", rekao je primarijus Richter za HRT