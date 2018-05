Zagrepčanin opisao ružnu scenu: "Djed pola sata leži na travi, nitko mu ne pomaže. Ovo je grad debila"

Screenshot: Google Maps

ČITATELJ Indexa na Facebooku je napisao kako se nitko nije zaustavio pomoći starijem čovjeku koji je bio na travi pet metara od ceste. Napisao je: "Dragi moji sugrađani koji ste prolazili u gužvi pokraj 80-godišnjaka koji je ležao u travi pola sata i niste stali... Jebem li vam svima ponaosob majku! Stoko smrdljiva! Ovaj grad je postao grad debila!"

Za Index kaže kako je u prometnoj gužvi na Zagrebačkoj aveniji danas na travi pored ceste vidio starijeg muškarca kako pokušava ustati. Pored njega su sporo i u koloni prolazili auti s ljudima koji nisu reagirali na prizor pred njima. On se zaustavio.

"Vraćao sam se između 16:30 i 17 sati s posla, bila je ogromna gužva, automobili su gotovo stajali u koloni koja se sporo kretala. Na izlasku iz podvožnjaka na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u smjeru zapada vidio sam čovjeka na travi. On je sjedio i pomalo se odgurivao prema drvetu kako bi se naslonio na njega", kazao nam je čitatelj T.V.

"Prošao sam i došao sam autom na spoj dva odvojka, tamo dajem sva četiri žmigavca i izlazim van iz automobila upitati tog čovjeka je li dobro. Kaže mi da ima 80 godina, išao je zubaru pa je htio otići na tržnicu. Tamo je pao i izvrnuo mu se zglob zbog čega više nije mogao ustati. Bio je tamo pola sata, ležao na travi pored ceste i nitko nije stao da bi provjerio zašto je taj čovjek na zemlji, a nemoguće je da ga nitko nije vidio", dodao je razočaran time što se nitko prije njega nije zaustavio pitati starijeg muškarca što se događa.

Ležao je na pet metara od automobila koji su sporo prolazili

"Doslovno je ležao na pet metara od automobila koji su polako prolazili i ljudi su ga morali vidjeti, no nitko nije reagirao. On se odgurivao i pokušavao se pomaknuti do drveta i to je trajalo tko zna koliko. Bilo je vidljivo da nešto nije u redu", kazao nam je čitatelj Indexa.

"Ja sam parkirao na spoj dvije ceste, nisam nikome smetao u prometu, upalio sam sva četiri žmigavca, došao sam do tog čovjeka i pitao ga što je. No bilo je onih koji su mi trubili u prolazu. Ponudio sam čovjeku na zemlji prebaciti ga u bolnicu ili hitnu, on je spomenuo da bi zvao taksi, međutim ja sam ga odvezao doma njegovoj obitelji kako bih bio siguran da je dobro", završava priču o današnjem događaju razočaran u činjenicu da bi stariji muškarac, u slučaju da se ni on nije zaustavio, na travi bio možda i satima.

Zapitao se što se može očekivati od ljudi koji su neosjetljivi na starijeg čovjeka u nevolji i što se događa s ljudima da baš nitko nije stao autom i provjerio o čemu se radi.