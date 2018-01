Zakazana nova ovrha malog Cesarea, Splićani se ponovno spremaju zaštititi ga svojim tijelima

Foto: Index, Facebook

ZAKAZANA je nova ovrha sina Nine Kuluz, i to za 7. veljače. Informaciju nam je potvrdio Mišo Živaljić, odvjetnik Nine Kuluz.

"Ogorčeni smo na odluku suda. Nadali smo se da će sud razmotriti naše prijedloge i da će poštivati međunarodnu konvenciju o pravima djeteta, koje je već sraslo u našu sredinu, pohađa školu, ima ovdje prijatelje. Nismo se ovom nadali nakon brojnih prijedloga koje smo iznijeli sudu", kazao nam je Mišo Živaljić.

Totalni šok

Nina Kuluz je na putu za Italiju. Mora se redovito javljati po presudi talijanskog suda koji ju je osudio za otmicu sina Cesarea. Ninina sestra kazala nam je kako je sutkinja splitskog Općinskog suda zakazala ovrhu upravo na dan kada će Nina biti u Italiji.

"U totalnom smo šoku, pogotovo kada smo saznali iz talijanskih medija da su u dva posljednja mjeseca pokušane tri tajne ovrhe", kazala nam je Vanja Kuluz.

"Splite pripremi se"

Facebook grupa Spasimo malog Cesarea najavila je kako će se Splićani ponovno organizirati, kao prilikom posljednje ovrhe u lipnju prošle godine, kada je nekoliko stotina Splićana, a među njima i Severina, stalo ispred ulaza u zgradu u kojoj žive Nina i Cesare.

Ovrha na kraju nije sprovedena premda je svega stotinjak metara dalje pod policijskom zaštitom stajao otac dječaka Talijan Alessandro Avenati.

"Splite pripremi se jer ćeš 7. veljače pokazati koliko ti znači dječji život", napisala je Vanda Plazonić, prijateljica Nine Kuluz i administratorica grupe Spasimo malog Cesarea.