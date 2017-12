Zaletio se kombijem u pješake u Seattleu, pet osoba ozlijeđeno

Screenshot: Twitter

NAJMANJE pet osoba ozlijeđeno je u Seattleu nakon što se u njih zaletio vozač kombija.



Naime, vozač se navodno u kombiju onesvijestio i izgubio kontrolu nad vozilom koje se popelo na pločnik i udarilo pet osoba, javlja Reuters, pozivajući se na izvore iz policije.



Prenose i kako se prema prvim informacijama čini kako se ne radi o terorističkom napadu ili namjernom činu, nego kako je vozač uslijed zdravstvenih problema izgubio kontrolu nad vozilom.



Četiri osobe je udario kombi dok je petu ozlijedilo staklo iz izloga obližnje trgovine koje je razbijeno kada se kombi zabio u njega.



Najmanje dvije osobe su ozbiljnije ozlijeđene, javlja Reuters.

Prema najnovijim informacijama, ozlijeđen je i vozač kombija.

#BREAKING @kiro7chopper over the scene where a car struck a group of pedestrians at 5th Ave and Pine Street. Working on getting conditions of those hit from @SeattleFire pic.twitter.com/i42PidzDnu

Latest on van that crashed into #Seattle sidewalk. Per police:



• Driver had medical issue, lost consciousness

• Van hit 4 peds

• Falling glass hit 1

• Driver sent to hospital

• 1 passenger in van, not injured

• Does not appear to be deliberate



>>https://t.co/PJKF7L4B6c pic.twitter.com/xfMx70Z3t2