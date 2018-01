Zašto cijepiti djecu protiv ospica? Pogledajte ovaj srpski horor iz 1982.

Screenshot: Variola Vera

U NOVOJ epidemiji ospica koja se u posljednje vrijeme širi po Srbiji, ali i izvan njezinih granica, do sada su potvrđeno umrle najmanje dvije osobe – jedan 30-godišnjak iz Beograda koji se nije cijepio i jedan dječak iz Niša koji se nije smio cijepiti zbog zdravstvenih tegoba. U Srbiji je do sada potvrđeno najmanje 808 slučajeva zaraze, no stvaran broj mogao bi biti mnogo veći jer je mnogi lako prebolijevaju i ne prijavljuju.

U međuvremenu bolest je stigla i u Ljubljanu u kojoj je hospitalizirano jedno dijete koje se zarazilo u Srbiji. Najvjerojatnije je samo pitanje vremena kada će virus stići u Hrvatsku.



Liječnici upozoravaju da je jedini lijek za ospice prevencija cijepljenjem te da tu bolest treba shvaćati vrlo ozbiljno jer može imati opasne komplikacije ili čak biti smrtonosna. Ističu da je jedan od ključnih problema to što se među roditeljima, posebno u gradovima, širi pomodni trend odbijanja cijepljenja djece zbog straha od autizma, što ruši razine procijepljenosti i olakšava širenje bolesti.





Zašto se treba cijepiti protiv ospica?



Velike boginje



Kakve strašne posljedice može imati povratak zaraznih bolesti dobro ilustrira epidemija velikih boginja koja je pogodila Jugoslaviju 1972. Bila je to posljednja epidemija velikih boginja u Europi u kojoj su se one tada smatrale iskorijenjenima.



Do epidemije je došlo kada se muslimanski hodočasnik iz Prizrena vratio s hodočašća na Bliskom Istoku, gdje je došao u dodir s virusom. On je obolio od najlakšeg oblika bolesti te je preživio.Zaraza se prenijela na 175 ljudi, od kojih je 35 umrlo. Pogođena je bila beogradska bolnica, gdje se bolesnik prvo javio kad su mu se pojavili simptomi. Prvotno bolest nije bila prepoznata. Kada su shvatili s čim se bore, vlasti su hitno proglasile izvanredno stanje i uvele prisilnu karantenu na nekoliko mjesta u Beogradu.U gotovo dva tjedna provedeno je masovno cijepljenje gotovo svih stanovnika. U dva mjeseca je epidemija bila gotova. Ograničenja su potrajala još neko vrijeme, nakon pojave posljednjeg zabilježenog slučaja bolesti. Međunarodna zajednica pohvalila je uspjeh Jugoslavije u suzbijanju epidemije.Velike boginje, kod kojih je smrtnost oko 30 posto, danas su iskorijenjene upravo zahvaljujući cjepivu. Smrtnost od ospica u zapadnim, razvijenim zemljama je keće se oko 0,2 posto, no u zemljama Trećeg svijeta može dosegnuti zastrašujućih 10 posto.Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, procijepljenost djece u Hrvatskoj u padu je u posljednjih pet godina, prvenstveno u predškolskoj dobi – do prije šest godina protiv ospica, rubeole i zaušnjaka bilo je cijepljeno 95 posto djece, a sada ih je 89,7 posto. Preporučena razina procijepljenosti za ospice je oko 95 posto, jer su najzaraznija poznata bolest. Iako je smrtnost mnogo manja nego kod velikih boginja, od njih svakodnevno u svijetu umire oko 400 djece.

Pogledajte film!



Ovaj film koji možete pogledati niže, dobar je podsjetnik na to koliko je važno cijepiti se protiv ospica te da bi i one mogle biti iskorijenjene kada bi se svi cijepili.

Variolu Veru snimio je 1982. godine redatelj Goran Marković, koji je uz pomoć Milana Nikolića napisao i scenarij. Radnja filma prati događaje tijekom epidemije velikih boginja u Srbiji kao i utjecaj epidemije na ponašanje ljudi koji su joj izloženi. Najveći dio filma posvećen je događanjima u beogradskoj Općoj bolnici u kojoj je bila karantena. Iz tog filma najpoznatija je rečenica jednog liječnika - "pizda je karakterna osobina"