Zašto je na sastanku u SDP-u morala intervenirati policija?

ZAGREBAČKA policija zbog stranačkog sastanka zagrebačkog SDP-a, ogranka Maksimir, morala je intervenirati prošlog tjedna, doznaje Index. Naime, netko od SDP-ovaca pozvao je policiju da intervenira zbog svađe u stranačkim prostorijama, no dok je policija stigla na mjesto događaja, u stranačkim prostorijama više nije bilo nikoga.

Duga povijest sukoba u maksimirskom SDP-u



Kako neslužbeno doznajemo, navodno je šef tog ogranka Marko Tardelli prijetio članovima SDP-a, odnosno bolje rečeno, njegovu izjavu da će članove svoje stranke zaključati u prostorijama SDP-a mnogi su shvatili ozbiljno. Da se slučajno ne bi to i dogodilo, pozvali su policiju. No krenimo redom.



Povijest sukoba u zagrebačkom SDP-u ogranku Maksimir prilično je duga, a ono što se događalo prošlog petka bila je samo eskalacija dugo potiskivanog nezadovoljstva članova te stranke. Taj ogranak raspušten je prošle godine, a upravljanje je preuzeo povjerenik Tardelli. Navodno još u vrijeme dok je bio povjerenik došlo je do brisanja pojedinih članova, ali i do sumnjivih unutarstranačkih izbora na kojima je dotadašnji povjerenik Tardelli pobijedio s ukupno 62 glasa, što je bilo tri glasa više od svog konkurenta.



Neki su se žalili na taj izbor, odnosno prijavili su nepravilnosti, no statutarna komisija sve je te žalbe odbila.

Članovi tražili izvješće o radu



Prošlog tjedna trebala je biti i prva sjednica pod njegovim vodstvom kao šefa ogranka, a ne više kao povjerenika. Sukob je nastao jer je dio članova tražio da se u dnevni red uvede i dodatna točka, odnosno izvješće o radu u posljednjih šest mjeseci.



Tardelli nije dopustio dopunu dnevnog reda niti je dopustio da se o tome glasa. Na kraju je odlučio prekinuti sjednicu, a dio SDP-ovaca mu je odgovorio da će oni ostati u prostorijama i završiti sjednicu, ako treba i bez njega. Nakon žustre svađe u kojem je bilo spomenuto i zaključavanje prostorija, svi su se ipak razišli. Pokušali smo doći do Tardellija, no nije nam odgovarao na pozive.

Ovakva situacija nije više iznenađenje za SDP koji je evidentno u sve većoj krizi. Vrh stranke na čelu s Davorom Bernardićem tu krizi, čini se, još i produbljuje i to neprestanom odgodom izbora za vrh zagrebačkog SDP-a. Aktualnom vodstvu mandat je prestao još u studenom prošle, a za izbore se čeka Konvencija SDP-a koja bi trebala donijeti nova pravila za izbor stranačkog vodstva.

U strahu da se rasprava o Pravilniku ne pretvori u izbornu skupštinu



Konvencija je trebala biti još u prosincu prošle godine, pa je odgođena za kraj siječnja, a novi datum koji se spominje je zadnji vikend veljače. Navodno je Bernardić u strahu da bi se rasprava o Pravilniku mogla pretvoriti u izbornu konvenciju pa kupuje vrijeme ne bi li dodatno osnažio vlastiti položaj u stranci.





S druge strane već odavno se kalkulira tko će biti kandidati za šefa zagrebačkog SDP-a. To su Gordan Maras, Alen Čičak, Denis Hrestak i Aleksandra Kolarić, no službenih kandidatura nema jer zapravo još nisu ni počeli unutarstranački izbori. Štoviše, vrh stranke nedavno je zabranio svojim članovima da organiziraju bilo kakve sastanke na kojima bi bili potencijalni kandidati za zagrebački vrh stranke.

Zabranili sastanke s potencijalnim kandidatima



"Izborni proces za Gradsku organizaciju SDP-a Zagreb još nije započeo te vas molimo da ne podliježete pritiscima i organizirate bilo kakve službene skupove, sastanke, razgovore s članovima i slično s "potencijalnim" kandidatima. Budući da kandidacijski proces još nije niti započeo te se bilo tko može kandidirati, svaki naš član je potencijalni kandidat te bi izrazito nekorektno bilo iskorištavati svoju poziciju kako bi se organizirala bilo kakva događanja vezana za još neraspisane izbore", stoji u obavijesti zagrebačkog SDP-a.



Stanje u stranci toliko je katastrofalno da je nedavno od 6 tisuća članova zagrebačkog SDP-a samo njih 1600 glasalo o članovima mjesnih odbora. Čini se tako da SDP-ova organizacija više ne zanima ni njihove članove.



Maras ne bi za medije, ali bi za Facebook



O stanju u zagrebačkom SDP-u, odnosno o detaljima sastanka prošlog tjedna u maksimirskom ogranku, pokušali smo saznati od Gordana Marasa, no nije bio raspoložen za bilo kakve izjave ili komentar. Nakon našeg razgovora ipak je odlučio komentirati i to na društvenima mrežama.



"Čitam danas novine i portale te osjećam potrebu ispričati se svima koji ne razumiju što se to sada događa u SDP-u Zagreba. Mogu samo reći da nisam zadovoljan, nisam odgovoran, ali zato osjećam veliku odgovornost da se to promijeni, da SDP bude stranka na koju ste ponosni i koja vas predstavlja te se bori protiv katastrofalnog HDZ-a! Rađe bi bio član stranke od 35%, nego predsjednik one koja ima 10%. Volio bi da svi tako razmišljaju i da se ne uništava ono što smo svi zajedno godinama gradili. SDP mora građane staviti na prvo mjesto te predstavljati primjer demokratičnosti i transparentnosti unutar sebe. Odlučio sam se tome u potpunosti posvetiti! Pozivam vas da me podržite u tome!", napisao je danas Maras na svom službenom Facebook profilu.



Razina kaosa



O razini kaosa unutar stranke dokazuje i činjenica da iako su danas gotovi svi hrvatski mediji donijeli vijest o tome da je policija morala dolaziti na sastanak ogranka SDP-a, vrh stranke se o tome nije službeno očitovao.