Zastupnici u saboru raspravljali cijelu noć, još su tamo

PREDSJEDNIK saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Željko Reiner, predstavljajući u četvrtak izmjene saborskog Poslovnika, istaknuo je da je smisao da se doprinese kvaliteti i dinamici saborskih rasprava, dok je oporba izmjene nazvala "silovanjem demokracije" i poručivala "nećete nas ušutkati" a zbog rasprave u ranim jutarnjim satima stankama opstruirala rad Sabora.

Zastupnici su još tamo i raspravljaju.





"Smisao promjena Poslovnika je da se doprinese kvaliteti i dinamici rasprava, a posebno želimo potaknuti rad u saborskim odborima i da plenarni rad bude kruna onoga što se izbistrilo na odborima", kazao je Reiner.



Izmjenama se uređuju replike koje se skraćuju s dvije na jednu minutu te uvodi da zastupnik po točki dnevnog reda može replicirati najviše tri puta. Za zlouporabe povrede poslovnika propisuje se trajanje od pola minute, a na drugačiji način uređuje se i institut stanke tako da se obrazloženje stanki pomiče u termin između 13 i 14 sati, pojasnio je Reiner.



"Time se ni u kom slučaju, kako to neki misle, ne ograničava pravo govora zastupnika već se nastoji potaknuti zastupnike da izraze stavove, mišljenja i prijedloge kroz pojedinačne stručnije rasprave", istaknuo je.



Potrebu izmjena Poslovnika potkrijepio je i brojkama prema kojima je u devetom sazivu bilo preko 12.400 replika i odgovora na repliku a svega 690 pojedinačnih rasprava. "Brojke govore zašto nam narod daje ocjenu 1,9 , najnižu do sada", rekao je Reiner.

SDP i Most misle da ih HDZ želi ušutkati



Prebacivanjem stanki želite izbrisati uobičajenu praksu da se sjednica otvara aktualnima temama, kritizirao je Gordan Maras (SDP) optuživši vladajuće za politikantstvo, na što mu je Reiner kazao da su stanke devijacija a ne dobra praksa i da su se do prije dvije godine koristile iznimno rijetko.



Mostovci pak smatraju da je namjera izmjena Poslovnika ušutkati zastupnike koji govore o onome što vladajući rade loše . "Želite jedini nametati teme i oduzeti oporbi to prvo. Neviđeno je da se oporbi uzimaju stečena prava", kazao je Nikola Grmoja (Most) .



"Neće vam uspjeti ušutkati nas", naglasio je Miro Bulj (Most), dok je njegov stranački kolega izmjene nazvao "silovanjem demokracije a ne vrhuncem demokracije".

Anka Mrak Taritaš (Glas) ocijenila je da se ograničavanjem stanki i replika neće dobiti ni kvaliteta ni dinamika rasprava, već upravo suprotno. "Nemojte nam oduzimati taj alat", apelirala je.



Branimir Bunjac (Živi zid ) upitao je zašto se ne zabrani primjerice to da ministri sami sebi pišu pitanja i onda sami sebi odgovaraju. "Hoćemo li donijeti ogledalo kao Snjeguljica i pitati tko je najljepši na svijetu?".



Da su izmjene Poslovnika pokušaj gušenja slobode govora drži i Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) koji ističe da se zastupnike svodi na robote, a rad Sabora centralizira. "Što je s nama koji govorimo sporije i nije nam dovoljna jedna minuta za replike", upitao je.

Rasprava trajala cijelu noć



Zastupnici SDP-a, Živog zida i Mosta u više su navrata apelirali na predsjedavajućeg Milijana Brkića da se rasprava koje je već ušla u novi dan pomakne na petak, no bez uspjeha.



"Nas ovaj tajming jača i osnažuje, naoružali smo se slatkišima", poručio je Ivan Pernar (Živi zid).



Oporbeni zastupnici su potom posegnuli za poslovničkom mogućnošću da nakon svake rasprave traže stanke kako bi govorili o raznim temama, od problema azilanata, rasta cijena banana, problema otpada, oštrim zimama do problema u javnoj upravi, pa je rasprava napredovala još sporije.



Gordan Maras (SDP) upozorio je i na moguće kršenje Zakona o radu budući da osoblje u Saboru, kako je kazao, ne bi smjelo raditi neprekidno više od 16 sati ustvrdivši da je na djelu "parlamentarno nasilje".



Nakon što je Željko Reiner (HDZ) preuzeo vođenje sjednice oporba se pobunila da ne može istovremeno biti i predlagatelj i predsjedatelj, tražeći da pozove drugog predsjedatelja. "Ne mogu vam replicirati kao predsjedavajućem", kazao je Robert Podolnjak (Most).



Reiner je ustrajao da se time ne krši Poslovnik. Uslijedilo je višeminutno prepucavanje i nadvikivanje Marasa, Pernara, Grmoje, Bulja, Sinčića i Ivana Šukera o tome tko je u pravu i krši li se Poslovnik.



Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) predložio je Reineru da kao predsjedavajući samog sebe pozove kao predlagatelja na zastupničko mjesto i uzme riječ kada ga netko nešto pita, a zatim se vrati na predsjedničko mjesto, zahvali sam sebi i nastavi voditi sjednicu, na što je Reiner rekao da bi to bio cirkus.



Situacija je u jednom trenutku toliko dovedena do apsurda da je Tomislav Panenić (Most) govoreći nakon stanke o rastu cijena banana za govornicom prasnuo u smijeh.

Jasno, sve je to potrajalo cijelu noć, a oteglo se sve do jutros. Zastupnici su se tijekom noći o svojim prekovremenim radnim satima hvalili na Facebooku.

"Mostovci ne odustaju i u 6 i 40 ujutro, bez prekida 21 sat u Sabornici. Vladajući su izmjene Poslovnika kojima se nastoji ušutkati oporba stavili na raspravu u ponoć kada javnost i mediji ne prate a mislili su da nitko neće raspravljati i da će svi otići kući. Nisu računali na upornost Mostovaca. NEMA PREDAJE I ODUSTAJANJA U BORBI ZA BOLJU HRVATSKU! NEĆEMO SE DATI UŠUTKATI", napisao je Nikola Grmoja na Facebooku.

"Čekam red na raspravu od sinoć. Sabor ni u ratno doba nije radio cijelu noć bez prestanka. Očito je Poslovnik dobio status ratnog dokumenta. Hvala HDZu na noći u Saboru :-)", napisao je Bauk na Facebooku.