Zatopljenje je stiglo, a s njim i "snjegožder". I potrajat će

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

S PORASTOM temperatura zraka započeo je intenzivniji proces topljenja snijega u cijeloj zemlji, što utječe na porast vodostaja rijeka, piše DHMZ na svojim stranicama.



Prema podacima o visinama snijega na svim meteorološkim postajama (osim meteorološke postaje Zavižan na kojoj je visina snijega još uvijek 239 cm) utvrđen je trend sniženja visine snijega.



Na postajama u Lici i Gorskom kotaru na dan 7. 3. u 7 h smanjenje u protekla 24 sata bilo je: Delnice -21 cm, Ogulin i Parg čabar -11 cm, Crni Lug-Risnjak -10 cm, Slunj – 8 cm, Gospić i Otočac -7 cm, Hrvatska Kostajnica -5 cm te NP Plitvička jezera -4 cm.



Prema podacima s meteoroloških postaja u središnjoj Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini također je uočeno topljenje snijega od 1 cm do 8 cm. Budući da je taj snijeg kašast, mokar i odležao, njegov vodeni ekvivalent, odnosno sadržaj vode u snijegu je prilično visok (od 0,257 do 0,5 g/cm3), što daje okvirnu procjenu količine otopljene vode dnevno (npr. Delnice od 54 do 105 l/m2 na dan).



Stigao snjegožder



Ako se zatopljenju pridruži južni vjetar, tzv. snjegožder, i oborina u obliku kiše, topljenje će biti još intenzivnije.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kao što je bilo prognozirano, vodostaji na Korani, Uni, gornjem toku Kupe do Karlovca, Dobri i Mrežnici su u porastu, s tendencijom naglog porasta.Nagli porast vodostaja imaju lijeve pritoke Save (Lonja, Ilova, Česma, Pakra i Orljava i njihovi brdsko-bujični pritoci). Zbog topljenja snijega u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u porastu su vodostaji na slivu Sutle, Bregane i Krapine. Od desnih pritoka Save najveći intenzitet porasta očekuje se na Uni.Prema današnjim rezultatima hidroloških prognostičkih modela vodostaji bi na Kupi, nizvodno od Karlovca, Ilovi, Česmi i Orljavi, s velikom vjerojatnošću krajem tjedna mogli biti u domeni izvanrednih mjera i izvanrednog stanja obrane od poplava.Posebno skrećemo pozornost na Unu u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se početkom idućeg tjedna očekuju maksimalni vodostaji u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava.Zbog velikog doprinosa svih lijevih i desnih pritoka Save, ali i porasta vodostaja na gornjem toku Save zbog topljenja snijega u Sloveniji, od idućeg tjedna se očekuje intenzivniji porast vodostaja na cijelom toku Save, a posebno su ugrožena ušća pritoka.Također su u porastu vodostaji rijeka u Lici (Otuča) i Jadranskom slivu (Krka, Zrmanja, Cetina i Neretva), piše DHMZ.