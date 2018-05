Zaustavljeni autobusi puni migranata iz Sarajeva prema Mostaru, prestrašeni izbjeglice u suzama

Foto: Hina

AUTOBUSE s oko 250 migranata evakuiranih iz "divljeg" naselja u Sarajevu zaustavila je policija na putu za azilantski centar blizu Mostara, ne zna se po čijem nalogu, što je ministar unutarnjih poslova nazvao državnim udarom.



Kolona autobusa koji su migrante iz Sarajeva trebali prevesti u azilantski centar Salakovac kod Mostara zaustavljena je na planini Ivan na kojoj je ujedno administrativna granica između Sarajevske i Hercegovačko-neretvanske županije. S različitih razina u Bosni i Hercegovini stižu proturječne informacije što se zapravo zbiva i kako je došlo do još jedne zbrke tipične za BiH.



Kako javljaju reporteri portala Klix.ba s Ivan-sedla, gdje su pored puta parkirani autobusi s migrantima, situacija na terenu je kaotična. Ljudi su isprepadani, plaču i boje se deportacija. Nikog od nadležnih nema.



Među migrantima i izbjeglicama je mnogo žena i 18 djece, a volonteri ih pokušavaju smiriti.



Politički problem



Migrantska kriza koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu prerasla je u politički problem s nesagledivim posljedicama jer se različite razine vlasti sukobljavaju u tome kako odgovoriti na pojačani priljev izbjeglica i tko se o njima treba skrbiti.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i ravnatelj Uprave policije MUP-a Federacije BiH Dragan Lukač upozorili su kako je odluka da se spriječi prolazak kolone autobusa s migrantima iz Sarajeva prema Mostaru koju su, po svemu sudeći, donijeli u policiji Hercegovačko-neretvanske županije bez presedana i predstavlja ugrožavanje ustavno-pravnog poretka u državi.



"To je raspad ustavno-pravnog sustava. Ja to nisam nikad vidio", kazao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u izjavi koju je prenio portal Faktor.



Mektić je pozvao Predsjedništvo BiH da hitno reagira i donese odluku o mjerama koje bi valjalo poduzeti u ovakvoj situaciji.



Ustvrdio je da vlasti Hercegovačko-neretvanske županije nemaju nikakve ovlasti zabraniti smještaj izbjeglica u azilantski centar kod Salakovca koji je pod nadležnošću države.



"Ovo je pitanje funkcioniranja ustavnopravnog sustava, to je pitanje Predsjedništva BiH i ono sada treba vidjeti hoće li se poštovati ustavno-operativni sustav u ovoj državi ili neće. To je izvan mog resora. To nema veze sa sigurnošću. To je klasična politika i nepoštivanje Ustava BiH i institucija BiH", izjavio je Mektić.



Tko je zapovjedio zaustavljanje autobusa?



Tko je točno zapovjedio zaustavljanje kolone autobusa s oko 250 migranata ostalo je nepoznato, no mediji nagađaju da je tako oldučio zapovjednik županijske policije Ilija Lasić.



Ravnatelj Uprave policije federalnog MUP-a Dragan Lukač kazao je da Lasić to nije mogao učiniti bez suglasnosti vlade.



"Zapovjednik policije radi na temelju smjernica koje dobija od vlade kojoj odgovora za svoj rad", kazao je Lukač.



MUP Federacije BiH nitko nije obavijestio što se zapravo zbiva.





Neki od ministara u vladi Hercegovačko-neretvanske županije potvrdili su da ne postoji nikakva odluka vlade o zabrani prolaska migranata.Dok se ne raspetlja ovaj čvor kolona autobusa čekat će kod tunela na planini Ivan gdje je ujedno i administrativna granica Sarajevske i Hercegovačko-neretvanske županije.Pomoć izbjeglicama među kojima ima i dvadesetak djece pružaju pripadnici Crevnog križa koji ih prate otkako su u jutarnjim satima evakuirani iz Sarajeva.S obje strane tunela Ivan u pripravnosti su pripadnici dva, u ovom slučaju, suprotstavljena županijska MUP-a.Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić izjavio je da se migrante ni u kom slučaju neće vraćati u Sarajevo.Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ustvrdio je u izjavi za lokalne medije kako se ova situacija može usporediti s državnim udarom."Ovo je klasični udar", kazao je Mektić za regionalnu televiziju N1.Kolona u kojoj je više od 250 migranata evakuiranih jutros iz "divljeg" naselja u starom dijelu Sarajeva vraćena je u prijepodnevnim satima iz Konjica nakon što je iz Mostara stiglo upozorenje kako im neće biti dopušten nastavak puta za Salakovac.Lokalni su mediji prenijeli da je iz županijskog MUP-a u Mostaru navodno stigla prijetnja da će u slučaju potrebe prolazak kolone spriječiti i angažiranjem posebne policijske postrojbe, no nitko od dužnosnika vlade Hercegovačko-neretvanske županije ili županijske policije o tome se nije službeno očitovao.Reagirao je zato Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH koja djeluje pri Ministarstvu sigurnosti, kazavši da je "šokiran" odnosom lokalnih vlasti u Mostaru i dodao da mu nije jasno što se zapravo zbiva."Ja sam doista šokiran i ne znam što znači ovo zaustavljanje", kazao je Ujić, kako ga citira agencija Partia.U stalnom kontaktu s ministrom sigurnosti BiH, Draganom Mektićem, Ujić je rekao da s državne razine pokušavaju utvrditi tko je zabranio prolazak autobusa.Podsjetio je da premještanje migranata nije nikakva improvizacija nego planirana akcija koje je svrha staviti migrantsku krizu pod kontrolu.Azilantskim centrom u Salakovcu upravljaju vlasti na državnoj razini, a njegovo aktiviranje za smještaj nešto više od 250 migranata koji su boravili u šatorima u sarajevskom parku odluka je operativnog stožera koji djeluje pri Vijeću ministara BiH.Ministar Mektić najavio je za popodnevne sate izvanrednu konferenciju za novinare u Banjoj Luci.