Zbog seksualnih napada u Koelnu, Berlin na dočeku uvodi posebnu "sigurnu zonu" za žene

ORGANIZATORI najveće novogodišnje proslave u Njemačkoj, kod Brandenburških vrata u Berlinu, predvidjeli su posebnu sigurnu zonu za žene koje su napadnute ili se osjećaju ugroženima.



Odluka o tome donesena je dvije godine nakon što su stotine žena bile napadnute tijekom dočeka Nove godine u Koelnu.



Na dočeku kod Brandenburških vrata očekuju se stotine tisuća ljudi. Proslava praćena vatrometom, živom glazbom i DJ-ima potrajat će do ranih jutarnjih sati.



Berlinska policija potvrdila je da će žene ove godine moći potražiti pomoć u zoni u kojoj će biti djelatnici Crvenog križa. Među njima će biti i psiholozi.



"Ovo radimo prvi put", kazala je glasnogovornica organizatora dočeka Anja Marx, objasnivši da je policija to zatražila nakon što se to pokazalo uspješnim na minhenskom Oktoberfestu ove godine.



Napomenula je da na prethodnim proslavama Nove godine u Berlinu nije bilo problema.