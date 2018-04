Zbog štrajka u Njemačkoj pomaknuti sutrašnji prijepodnevni letovi iz Zagreba za Frankfurt

Foto: Igor Soban/PIXSELL

OPĆI štrajk javnih službi u Njemačkoj najavljen za utorak, 10. travnja, koji će obuhvatiti i osoblje zračnih luka u Frankfurtu i Münchenu, uzrokovat će minimalne promjene u sutrašnjem planiranom redu letenja Croatia Airlinesa između Hrvatske i Njemačke, priopćio je Croatia Airlines.

Pomaknuti prijepodnevni letovi Zagreb - Frankfurt u utorak

Zbog ograničenog kapaciteta zračne luke Frankfurt otkazan je sutrašnji prvi jutarnji let iz Zagreba u Frankfurt s polaskom u 7 sati i 45 minuta, a putnici su preusmjereni na sljedeći let u Frankfurt s polaskom u 9 sati i 10 minuta.

Posljedično je otkazan i prvi prijepodnevni let Frankfurt - Zagreb s planiranim polaskom u 10 sati. Putnici s tog leta bit će preusmjereni na let Frankfurt - Split s polaskom u 12 sati i 5 minuta, a zatim iz Splita do Zagreba poslijepodnevnim letovima.

Sve ostale sutrašnje letove između Hrvatske i Njemačke, te obratno, kompanija planira obaviti prema planiranom redu letenja.

Informacije o izmijenjenom redu letenja za utorak, 10. travnja 2018., mogu se dobiti u kontakt centru Croatia Airlinesa na telefon 072 - 500 505 (za pozive iz Hrvatske) ili 6676 555, a objavljene su i na internetskim stranicama, kaže se u priopćenju.