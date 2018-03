Želite bolji život? Učite ćirilicu!

Foto: Čitateljica Indexa

PANIKA u Pleternici, dodatni zadaci za vježbe iz matematike za osnovnu školu su imali upute na bugarskog ćirilici, što je malo misto u stilu kakvog serijala Miljenka Smoje više uznemirilo nego svi problemi s komunalijama, iseljavanjem i nezaposlenošću. To nas je potaklo da usporedimo dvije najjadnije članice Europske unije. Hrvatsku i Bugarsku. Nakon usporedbe možemo samo reći: Učite djecu ćirilicu, jer kako je krenulo, moguće da će tražiti posao u Bugarskoj!



Jedini pravi mjeritelj standarda je bruto proizvod po stanovniku po paritetu kupovne moći. Da objasnimo: u Švicarskoj ste uz neku vrlo pristojnu hrvatsku plaću, recimo 15.000 kn sirotinja jer je tamo sve skupo. U jednoj Rumunjskoj uz prosječnu hrvatsku plaću živite puno ugodnije jer je sve jeftinije. Mjerenje po paritetu kupovne moći izjednačava sve te razlike i omogućuje nam da vidimo stvarni standard u nekoj zemlji.



Pa pogledajmo, Hrvatska, Bugarska, Rumunjska i Češka:







Nekada iznimno siromašna Rumunjska, iznad koje je standardom uvelike bila i jedna Srbija, a kamoli Hrvatska – prošle godine nas je uredno prešišala! Kada se sve izračuna – prosječan Rumunj živi bolje nego prosječan Hrvat. Rumunjska je provodila reforme, smanjivala i ukidala poreze (npr. u IT-industriji nema poreza na dohodak), radila na svom razvoju i rezultat je tu. Ne samo financijski – nedavno se na jednom skupu dekan Politehnike u Temišvaru hvalio brojem stranih studenata na poslijediplomskom studiju. Danas mladi iz država poput Njemačke uredno dolaze doktorirati u Rumunjsku! Tko dolazi u nas?



Ako ovako nastavimo – Bugarska će nas preteći



Pogledajte zadnjih 10-ta godina. Bugarska uredno pomalo stiže Hrvatsku. Dok mi pričamo o reformama i dobivamo packe EU jer ih ne provodimo, drugi žive reforme i promjene. Ako se ovako nastavi, neće proći deset godina da će i Bugarska prestići Hrvatsku, a jedina nada da ne budemo baš zadnji u EU će biti ulazak Crne Gore ili još bolje Srbije, jer kako je krenulo, i Crnogorci će nas preteći! Za ilustraciju, na grafikonu je stavljena i Češka. Jasno je – Česi više ne spadaju ničim u istočnu Europu, oni su standardnom, ali i mnogim drugim daleko iznad domašaja Hrvatske. Narod kojem smo se bahato smijali kada su dolazili ovdje u prastarim Škodama i na tržnicama prodavali alate, borere, škare, radio-aparate i poneki prijenosni TV kako bi platili ljetovanje, postali su u niti 30 godina jedan od standardom razvijenijih naroda u svijetu i s vrlo dobrim izgledima za budućnost. Postali su razvijena zemlja zdravog gospodarstva.



No, znate što je još s Bugarskom zanimljivo? Oni se prema dostupnim podacima gotovo uopće nisu zaduživali, pogledajmo grafikon:





*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Index.hr portala

Dok su Hrvati bjesomučno uzimali i uzimaju kredite kako bi imala i vlast i oporba i kako bi se kupovali glasovi dijeljenjem tuđeg novca, a ne stvaranjem, zaduženost jedne Bugarske je minimalna. Dok Hrvatska mora svake godine odvajati milijarde kojima su zaduženi već i ne djeca nego unuci, Bugarska može uredno raditi na svom razvoju. I nemojte za to optuživati samo političare. Hrvatima se jako svidjelo živjeti na tuđ račun, od ogromnog javnog sektora do prijevremenog odlaska u mirovine.U međuvremenu, Bugarska ima manju stopu nezaposlenosti od nas. Bugarska ima i manji PDV od nas, a mnogi proizvodi i usluge, uključivo turističke, te hrana su na posebnim, nižim stopama PDV-a. Bugarska je dodatno odlučila da želi nove kompanije iz cijele Europe, pa je porez na dobit također smanjen na 10%, a na dohodak je također uveden linearan i malen porez od 10%. U nekim slučajevima moguće je oslobođenje od poreza na dobit.Bugari su naučili nekoliko lekcija. Prvo, ne zadužuj se previše, jer dug treba vratiti. Drugo, u Europskoj uniji ljudi i firme imaju pravo poslovati iz bilo koje članice – pa zašto ne spustiti poreze kako bi strani poduzetnici došli. Ako su porezi visoki – onda odlaze i ljudi i firme, i onda se nikakav porez ne može prikupiti. Sada se Bugarska na europskim poslovnim portalima nalazi pod naslovima tipa „Poslovna atrakcija EU“, i to s razlogom – otvaraju se nove firme, dolaze investitori.Bugarska postaje jedan od centara za poduzetništvo, odakle se uz blagodat zajedničkog tržišta može poslovati u cijeloj Europi. Naravno da će uz takav pristup, imati budućnost, a što mi imamo uz nabijanje PDV-a na 25% i hrpe ostalih poreza na vrhu, osim odlaska i ljudi i firmi?Kako je krenulo i Bugari će nas preteći, pa ova epizoda iz Pleternice može biti i korisna – učenje bugarske ćirilice može omogućiti bolju egzistenciju nekim Hrvatima kroz 10 ili više godina. Ako Bugari ovako nastave, uskoro će im nedostajati sezonskih radnika, za turizam imaju lijepih potencijala. Ukratko, ako i Hrvatska i Bugarska nastave istim putem – u CV ćete moći staviti i bugarsku ćirilicu kao prednost, netko će i tamo trebati raditi pomoćne poslove u turizmu. Jezik je blizak, slavenski, brzo se nauči. Ljudi su srdačni, a hrana je odlična. Standard Bugara, kako pokazuju podaci, stabilno raste.No, to naravno nisu problemi jedne Pleternice. Tamo je sve super. Tako je super da je glavni problem grada to što su upute za zadatke iz matematike na srodnom jeziku prijateljskog naroda i njihovom pismu. Kao da nikada nitko od nas nije u školi radio sa stranom literaturom… Slavonija čini se u svakom drugom pogledu cvjeta.