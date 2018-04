Želite loviti ribu? Uhljebi su od toga napravili znanstvenu fantastiku

Foto: Ivo Čagalj/ Pixsell

GODIŠNJE dozvole za ribolov možete kupiti od prosinca do 1. ožujka, a nakon toga morate plaćati ili vrlo skupe dnevne ili tjedne dozvole za ribolov, ili na ribanje otići u ilegali te riskirati kazne od 2 do 5 tisuća kuna. Zašto je tome tako, ulazi u anale razmišljanja hrvatske birokracije koja je ovim novim odredbama htjela zagorčati život slovenskim susjedima, a na kraju je, kako to već biva s birokracijom, zagorčala život svim ribolovcima.



Htjeli izigrati Slovence, a zakomplicirali život hrvatskim ribarima



Novi Pravilnikom otežan je život i onima koji su punili kućne budžete kada bi svoj rekreacijski ulov ponudili restoranima. Sada će morati posebno označavati ulov zarezivanjem glave ili odsjecanjem repa. Kazne su visoke, a država je za gotovo 200 osoba u posljednje vrijeme izdala licencu za nadzor ribolova bez potrebnih dozvola. No, krenimo redom.



Godišnje dozvole za ribolov, sve do ove 2018. godine, bilo je moguće kupovati tijekom cijele godine, a kriterij je bio stalno prebivalište u zemlji. No susjedi Slovenci koji masovno ljetuju kod nas te imaju brojne vikendice žalili su se kako ne mogu dobiti godišnje dozvole za ribolov iako smo u istoj zajednici - Europskoj uniji. Stoga je Hrvatska morala uskladiti odredbe s pravnom stečevinom EU-a u dijelu koji se odnosi na mogućnost kupnje godišnjih dozvola pod istim uvjetima za sve građane Europske Unije, bez obzira na njihovo prebivalište. I tu kreće pravi birokratski kaos.



Baciti vršu bez godišnje dozvole? Samo ilegalno



Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede raspisala je cjenik ribolovnih dozvola. Tako godišnja športska ribolovna dozvola za punoljetne do 65. godine života iznosi 350 kuna, a za rekreacijski ribolov 500 kuna. Dosta manje trebaju platiti maloljetnici, umirovljenici i invalidi. Za razliku od prijašnjih godina ove godine ograničeno je razdoblje izdavanja godišnjih dozvola i to na tri mjeseca. Ove godine, s obzirom na to da je već prošao 1. ožujka, ne možete kupiti godišnje dozvole.



Ostaju vam tako dnevne dozvole po 60 kuna, trodnevne za 150 ili tjedne za 300 kuna. U višednevne dozvole ne spadaju one za lov parangalom, vršama, ostima ili umjetnom rasvjetom jer njih možete dobiti samo ako ste prethodno izvadili, pogađate, godišnju dozvolu, i to do 1. ožujka.



Riba se čuva zaboravom predavanja zahtjeva



Ako ste zakasnili, ostaje vam tek riskirati da vas ovo ljeto uhvate u ilegalnom ribanju. Primjerice, ako šetate s ostima uz obalu s nekom hobitnicom, na kraju bi vas to moglo koštati od 2 do 5 tisuća kuna kazne.



Birokrati u Ministarstvu poljoprivrede imaju i odgovor zašto su zamrsili administraciju za ribare. Naime, smanjivanjem roka za uzimanje ribolovne dozvole zapravo se čuva riba od izlova!? Štoviše, u Ministarstvu poljoprivrede to nazivaju - posebnom mjerom.



"Ova mjera donesena je prvenstveno s ciljem ograničavanja broja godišnjih dozvola kako bi se smanjio pritisak na žive morske resurse. Moramo biti svjesni da stanje priobalnih resursa nije zadovoljavajuće, te je stoga potrebno uz mjere ograničenja ribolova koje se donose za gospodarski ribolov, donositi odgovarajuće mjere i za športski i rekreacijski ribolov", objašnjavaju nam u Ministarstvu poljoprivrede. Apsurd je da od prosinca do kraja veljače ne postoji količinsko ograničenje za izdavanje godišnjih dozvola.



Mislili su bez weba, no ipak su se predomislili





U ta tri zimska mjeseca na Jadranu gotovo da i nema turizma pa se netko domislio kako bi se u tom vremenu bure, hladnog i negostoljubivog vremena, teško netko sjetio zatražiti dozvolu za ribolov u ljetnim mjesecima. Tako će se, razmišljali su u Ministarstvu poljoprivrede, broj izdanih dozvola sam od sebe smanjiti.Štoviše, Slovence se, koji su se najviše bunili od godišnjih dozvola, htjelo dodatno onemogućiti tako što u početku nije bilo moguće online zatražiti dozvolu, već je trebalo dolaziti osobno. No nakon velikog nezadovoljstva, Ministarstvo poljoprivrede promijenilo je naknadno tu odredbu."Na zahtjev velikog broja građana Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je prodaju godišnjih dozvola putem web shopa od početka veljače ove godine. Iznimka su dozvole za koje je potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju (umirovljenici mlađi od 65 godina i HRVI) da bi se ostvarilo pravo na njihovo izdavanje", kažu nam u Ministarstvu poljoprivrede.

Što je to sportski, a što rekreacijski ribolov



No, nije tu kraj. Sada je postavljena i jasna razlika između športskog i rekreacijskog ribolova, a razlika je u - korištenju ribolovnih alata.



"Kupnjom športske dozvole dozvoljeno je korištenje podvodne puške. Također, uz posjedovanje športske dozvole moguće je kupiti dodatnu dozvolu za lov na veliku ribu. Cijena dozvole između športske i rekreacijske se razlikuje jer športski ribolovac osim kupnje dozvole mora platiti članstvo u savezu za športski ribolov", kažu u Ministarstvu poljoprivrede.



Isto tako, novina je i da se mora posebno označiti/obilježiti ulov tijekom sportskog ili rekreacijskog ribolova i to, primjerice, odsijecanjem donje repne peraje, odnosno rezom duž glave. To je uvedeno da riba koja je ulovljena sportski i rekreacijski ne bi protuzakonito završila u nekom restoranu ili dućanu.



Zarežite ribu jer inače...



Svi oni koji su ovog ljeta tako punili kućne budžete sada će morati biti puno oprezniji.



Isto tako, tu su i brojne izmjene oko težine i veličine ulova. Hobotnica ne smije imati manje od kilograma, a zubaca manjeg od 30 centimetara ili gofa manjeg od 45 centimetara treba vratiti u more. Unatoč velikom nezadovoljstvu oko novih Pravilnika, u Ministarstvu poljoprivrede kažu da neke pobune nema jer se sve odavno zna.



"Odredba kojom se kupnja godišnje dozvole ograničava na razdoblje od 1. prosinca do 1. ožujka, uvedena Zakonom o morskom ribarstvu koji je objavljen 30. lipnja 2017. godine, a stupio je na snagu 8. srpnja 2017. godine. Zakon je prethodno bio na e-savjetovanju tijekom razdoblja od 5. siječnja do 5. veljače 2017. te je ova odredba poznata javnosti od početka 2017. godine", kažu nam na kraju.