Željka Markić osuđena za klevetu

Foto: Index/Općinski kazneni sud



ŽELJKA MARKIĆ, predsjednica udruge U ime obitelji, danas je osuđena zbog klevete na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.



Radi se o tužbi koju je protiv Željke Markić podignula Mima Simić, književnica i LGBT aktivistica, zbog intervjua koji je Željka Markić dala Jutarnjem listu u veljači 2016. godine.



Markić je Hasanbegovića branila klevetama



Simić je tužbu za klevetu podigla zbog sljedeće izjave Željke Markić: "Dovoljno govori činjenica da je u ove tri godine 88 posto ukupnih sredstava, oko 1,3 milijuna eura, podijeljeno na 12 posto portala odnosno udruga. Naveli smo brojne primjere sukoba interesa, primjerice Mima Simić, LGBT aktivistica, tri je godine zaredom bila birana u Povjerenstvo te je to isto povjerenstvo dodjeljivalo sredstva portalu Vox Feminae kojemu je njezina partnerica bila stručna suradnica. I onda ne čudi što je gospođa Simić svirala gitaru i pjevala na Markovu trgu protiv ministra Hasanbegovića. Šteta što nije podigla glas i kao članica Povjerenstva tri godine zaredom ustala protiv nepravilnosti i privilegiranosti određenih udruga i medija. Da je to učinila, danas bi bila vjerodostojna. Na žalost, u ovim okolnostima harangu protiv ministra Hasanbegovića mogu jedino čitati kao pokušaj zadržavanja nezakonitih privilegija."



Sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Sandra Kantolić je nepravomoćnom presudom proglasila Željku Markić krivom te je dosudila novčanu kaznu od 60 dnevnih iznosa u visini dnevnog iznosa od 100 kuna. No s obzirom na to da Željka Markić prije današnjeg dana nije kažnjavana, sud joj je izrekao uvjetnu osudu na godinu dana.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Presudu je u razgovoru za Index komentirala i Mima Simić."U utemeljenost vlastite tužbe nisam imala apsolutno nikakve dvojbe - sve za što me Markić u intervjuu prozvala - sukob interesa, uživanje u nezakonito stečenim privilegijama i slično - bile su apsolutne i lako dokazive neistine. Nešto sam manje vjere i povjerenja, međutim, imala u sam sustav, u kojem ja kao marginalna književna i aktivistička figura daleko manje težim od Željke Markić, perjanice utjecajnog neokonzervativnog pokreta. Mnogi su mi govorili da nemam šanse, bez obzira na dokaze - ali ja sam prilično tvrdoglava kad je riječ o istjerivanju pravde pa sam se pune dvije godine uporno pojavljivala na ročištima (pa i kad ona nije), usprkos napadajima gastritisa i žučnog kamenja koji su im bili popudbina", rekla nam je Simić."Na kraju - i ponajviše zahvaljujući mojoj fantastičnoj odvjetnici Zrinki Bojanić, s kojom mi je ovo treća pobjeda na sudu - zakucali smo stvar. Rekla bih da je ovo i povijesna pobjeda: kaznena presuda nekome poput Željke Markić, koja se predstavlja kao moralna vertikala, simbolički je i konkretno važan događaj za hrvatsku javnost i društvo", zaključila je Simić u razgovoru za Index.Pogledajte odluku suda: