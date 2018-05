Željka Markić: To što me premijer proziva pokazuje koliko se boji građana

Screenshot: N1

ŽELJKA Markić gostovala je danas na televiziji N1 gdje je komentirala inicijativu za promjenu izbornog sustava. U emisiji je poručila kako njezina Inicijativa od listopada prošle godine najavljuje da je potrebno promijeniti izborni sustav, a dodala je i kako smatra da je "ratifikacija Istanbulske konvencije, način na koji je ratificirana, trebala biti problem svim građanima Hrvatske, i onima za i onima protiv, jer je napravljena na jedan neprimjeren način".



Upitana bi li bilo dobro da se objave imena donatora, Markić je odgovorila kako se razgovorom o tome vrši pritisak na ljude da ne glasaju za prijedlog inicijative, a ustvrdila je i da je premijer napada jer se boji građana.

"To da me premijer proziva pokazuje koliko se boji građana"



"Bi li bilo dobro da se objave imena donatora?



Željka Markić: Smiješno je da se oni koji su generatori i čuvaju korupciju u Republici Hrvatskoj sada brinu što za jednu referendumsku inicijativu građani daju sredstva. Ja nemam ništa protiv da se taj proces učini transparentnim. Zabrinjava me činjenica da ministar Kuščević insinuira da je nešto čudno s inicijativom. Oni su protiv jer će s tri preferencijska glasa bez praga građani odlučiti tko će ulaziti u sabor, a ne šefovi stranaka. Poruka je poslana. Mislim da građani nemaju sumnje oko toga gdje je korupcija. Novac se skuplja na udrugu Narod odlučuje koja je dužna predati izvješće. Hoće li se objaviti imena, to će odlučiti organizacijski odbor. Moj stav je da u ovom trenutku Kuščević, HDZ i SDP pokušavaju vršiti pritisak na brojne ljude kako ne bi dali svoj potpis.



Za referendumsku inicijativu tvrdite da je antikorupcijska. U kakvim ste vi odnosima s talijanskim zastupnikom Lucom Volontéom?



S kim?



Luca Volonté.

Ne poznam ga.



On je bio na vašim skupovima U ime obitelji.



Čiji je on zastupnik?





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Aha, mislite na gospodina... Luca Volonté. Kako ne, ja njega poznajem dobro, da. On je bio zastupnik u EP-u, tajnik EPP-a, sada je vrlo aktivan u civilnom društvu. Poznajem Lucu, da.On je dobio oslobađajuću presudu, prvostupanjsku.Mene smeta mogućnost da ste vi korumpirani, na primjer ili da je bilo tko korumpiran. Jedna je stvar pomisao, druga jeste li ili niste korumpirani. Za gospodina informacije koje sam ja dobila, optužnica je pala, da je oslobođen... To je ono što ja znadem.Imam ambicije mijenjati Hrvatsku nabolje, a to radim kroz civilno društvo i tu se mislim više angažirati.Da to želim, dogovorila bih se kao Dragan Zelić iz GONG-a. Ja ne želim trgovati, želim promijeniti uvjete za sve. Ova inicijativa mijenja za sve, svih predznaka. A to da jedan premijer napada jednu građansku udrugu i mene osobno proziva pokazuje koliko smo u fazi demokracije i koliko se boji građana", poručila je Markić za N1