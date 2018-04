Žena slavnog komičara umrla je pišući knjigu o serijskom ubojici. Konačno je uhvaćen

Foto: Getty Images

AMERIČKI komičar Patton Oswalt odao je počast svojoj pokojnoj supruzi Michelle McNamari koja je umrla 2016. dok je pisala knjigu o zloglasnom Ubojici iz Zlatne države (eng. Golden State Killer). U utorak, taj serijski ubojica i silovatelj konačno je uhvaćen.



''Uspjela si, Michelle. Policajci to nikad neće reći, ali tvoja knjiga pomogla je da se ovaj slučaj zatvori'', poručio je Oswalt u dirljivoj videoobjavi na Instagramu.



Njena knjiga Nestat ću u mraku: Opsesivna potraga jedne žene za Ubojicom iz Zlatne države dovršena je posthumno, uz pomoć istraživačkih novinara Billyja Jensena i Paula Haynesa te tisuća bilješki koje je McNamara ostavila za sobom. Knjiga je objavljena u veljači, gotovo dvije godine nakon što je ova autorica umrla u snu, od posljedica kombinacije lijekova za bolove i smirenje te nedijagnosticiranog srčanog poremećaja.



Ubojica uhvaćen nakon 40 godina



A dva mjeseca nakon što je knjiga objavljena, policija u Kaliforniji priopćila je da je uhitila 72-godišnjeg bivšeg policajca, za kojeg vjeruju da je upravo dotični Ubojica iz Zlatne države. Iako je zasad optužen za osam ubojstava, sumnjiči ga se za ukupno 12 ubojstava, 51 silovanje i više od 120 provala.





Iako je policijski šerif Sacramenta Scott Jones na izravno pitanje novinara porekao da su informacije iz knjige dovele do otkrića i hvatanja serijskog ubojice, priznao je da je knjiga, koja je prodana u više od 150 tisuća primjeraka, ''održala interes i potakla dojave''. Međutim, McNamarin udovac ne slaže se s time, kao ni mnogi njegovi i njeni obožavatelji.''Jest (njena knjiga jest pomogla), ali Michelle McNamaru nije bilo briga za vlastitu slavu. Bilo ju je briga da Ubojica iz Zlatne države završi iza rešetaka i da žrtve dobiju nekakvo olakšanje. Ona je bila Marge Gunderson iz Farga, ne Chilton iz Kad jaganjci utihnu'', komentirao je Oswalt na Twitteru. U sljedećem tweetu je dodao zašto misli da joj policija ne želi priznati zasluge: ''Isto tako, policajci neće NIKAD i NISU NIKAD priznali zaslugu piscu ili novinaru za pomoć u rješavanju slučaja. Ali svaki put kad su rekli Ubojica iz Zlatne države, odali su počast radu Michelle McNamare i knjizi Nestat ću u mraku.''

