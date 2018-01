Žena koja je postala simbolom prosvjeda u Iranu puštena na slobodu

Foto: Twitter

ŽENA čija je fotografija postala simbol prosvjeda u Iranu protiv islamističkog režima puštena je na slobodu. Vida Mohaved (31) postala je svjetski poznata nakon što je skinula svoj hidžab, svezala ga na štap i ponosno njime mahala kao zastavom.

Njezina odvjetnica Nasrin Sotoudeh potvrdila je da je vidjela službeni dosje u kojem piše da je Vida puštena, no iranski dužnosnici još nisu obavijestili javnost o tome.

31yrs-old #IranianWomen with child of 19months,who went viral 4 taking off hijab in the streets of #Tehran against #ForcedHijab was reportedly arrested on Dec27 & still

missing!People are concerned because last weeks at least 5 people were killed in #Iran #Prisons #Where_Is_She pic.twitter.com/H4pmsAJIPy