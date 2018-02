Žena koja je prva prozvala perverznog doktora: "Bilo mi je teško, danima sam se lomila izaći u javnost ili ne"

Screenshot: Nova TV

ORTOPED iz Kliničke bolnice Dubrava, koji je godinama vrijeđao pacijente, dobio je otkaz. Nakon što je dvoje pacijenata u emisiji Provjereno iznijelo svoje šokantne ispovijesti, pokrenula se lavina, piše Dnevnik.



Nakon toga javilo se još nekoliko osoba koje su imale neugodna iskustva s ortopedom. Bolnica je odmah oformila povjerenstvo, ministar poslao inspekciju, a u ponedjeljak je liječniku zabranjen rad s pacijentima. Danas je konačno dobio otkaz. Liječnika još čeka i disciplinski postupak Liječničke komore. Na kraju bi, ako tako bude odlučeno, mogao ostati i bez licence.



U Dnevniku Nove TV gošća je bila Lana Tovarlaža Žugec, koja je javno istupila sa svojim iskustvom iz bolnice.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Mogu reći da sam nakon četiri mučna tjedna, od početka te strašne priče, sretna i zadovoljna ishodom, odlukom ravnateljstva da se dotičnom otkaže dozvola za rad. Smatram da su pravilno postupili. Međutim, tu nije kraj priče, tu je samo početak kraja. Htjela bih naglasiti da ovo nije samo moja pobjeda. Ovo je pobjeda svih nas običnih ljudi koji su nažalost imali tu nesreću biti njihov pacijent i ovo je pobjeda svih liječnika i medicinskih sestara ove bolnice koji časno i dostojanstveno obavljaju svoj posao", kaže Tovarlaža Žugec."Jedina primjerena kazna za mene je trajno oduzimanje liječničke licence. Smatram da je to zaslužio i da bi to trebao dobiti, jer ponekad se čini da je pravda nedostižna i da je nema. Ali u ovom slučaju sam se uvjerila da je ima, da je dostižna, ali je jako spora", dodaje.Kaže kako su joj ovi dani bili jako teški."Bilo mi je jako teško i lomila sam se deset dana, da li izaći s tom pričom u javnost ili ne, međutim, nakon što sam pročitala komentare o tom doktoru na portalu Najdoktor i uvjerila se da nisam jedina koja je doživjela nešto tako strašno, to je ustvari presudilo tome da smognem hrabrosti i izađem pred kamere", kaže za kraj.