ZET-ovac urlao na ženu pa potjerao putnike iz autobusa

JEDNA od putnica u autobusima ZET-a na Fejsu je podijelila prigovor koji je poslala ZET-u, a u kojem je opisala svoje iskustvo na liniji 221 Glavni kolodvor-Travno, u autobusu 228 prošlog petka.

Kako je napisala, nakon što mladić nije odmah, već naknadno, pokazao kartu, vozač je počeo urlati na njega, a onda je njegovo ponašanje eskaliralo do toga da je, nakon divljanja, iz autobusa izbacio sve putnike i odvezao se u praznom autobusu.

U autobusu zaposleni i školarci

Korisnica napominje kako je to trajalo neko vrijeme i da su u autobusu bili i zaposleni i školarci, ali i oni kojima je karta od 30 minuta koju su poništili već bila gotovo iskorištena, iako nisu ni krenuli s autobusnog stajališta.

Prigovor putnice iz ZET-a donosimo u cijelosti.

"Poštovani,

mišljenja sam da sve dobro, poticajno, ljubazno i inovativno treba pohvaliti, no, vođena istom logikom, smatram da na neugodna, naprasna, loša ponašanja svakako treba ukazati. Ono čemu sam danas oko 14 sati svjedočila u vozilu broj 228, linije 221 Glavni kolodvor-Travno, nije samo loše već i sramotno, krajnje nedopustivo", piše putnica.

"Ušla sam u vozilo i štancala kartu u 13:49. Gospodin vozač (u daljnjem tekstu samo vozač; gospodinom se nije pokazao) bio je na svome mjestu i provjeravao imaju li svi karte i pokaze. Nekoliko trenutaka prije no što je autobus, po voznom redu, trebao krenuti, u njega je ušao mladić koji nije odmah dao kartu na uvid. Vozač je (kako stoji u čl.24 Općih odredbi Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu) bio dužan ljubazno se ophoditi i zatražiti kartu. Umjesto toga, on je ustao, otvorio vrata svoje kabine i zaurlao: 'Kome se ti praviš, frajer, ha? Dođi ovamo i pokaži kartu.' Mladić mu je odvratio da se upravo on sam tako ponaša, došetao do njega i izvukao iz džepa kartu. Vozač je, očito reagirajući na odgovor (koji je, za razliku od njegovog, bio izrečen staloženim tonom) odbio i pogledati kartu i pokušao izbaciti dečka van. Ovaj se nije dao, zašto i bi- imao je kartu. Sjeo je nazad na svoje sjedalo, a tada je krenuo cirkus", dodaje putnica u prigovoru.

"Nastavio ulati, lupati vratima kabine i prijetiti"

"Vozač je nastavio urlati, lupati vratima svoje kabine i prijetiti da 'bus neće nikamo, neka svi izađemo'. Zatim je otvorio sva vrata, čuo se onaj iritantni zvuk koji nije prestajao i uputio se u ZET-ovu kućicu. Posve je nepotrebno spominjati kako su među nama bili i umirovljenici i ljudi na putu na posao, u školu, ljudi s vlastitim brigama i dnevnim rasporedom koju su svoju kartu platili. Ljudi čija će karta uskoro prestati važiti jer, eto, vozač odbija voziti", opisuje putnica svoje iskustvo u autobusu na liniji 221.

"Pitam Vas, gospodo, koliko ljudi u Lijepoj Našoj ima tu privilegiju doći na posao pa, iznervirani nekom situacijom, odšetati s radnog mjesta i ne dobiti otkaz? Primiti plaću za neodrađeno?", dodaje putnica.

"Isto sam pitala gospođu na ZET-ovoj centrali. Brzo me prebacila kolegici na 072 broju. Pa da, zašto osim karte ne bih platila i poziv liniji s posebnim pristupnim brojem!

Za to vrijeme u autobusu je ostala sjediti tek polovica inicijalnog broja putnika. Gospođa s posebne linije odmah me uputila na slanje pisanog prigovora (jer tako se inače rješava problem nekretanja autobusa- pošaljete e-mail i onda nekoliko dana čekate na Glavnom kolodvoru da se prigovor razriješi), a kad sam zamolila da me uputi na neko brže, konkretnije rješenje, kontaktirala je nekoga da bi se javila s povratnom informacijom kako "kolega kaže da odbija krenuti jer netko od putnika nema kartu", piše putnica u svojem prigovoru.

"'Dobro. Čak i ako nema', pitam 'po kojem to pravilniku vozač može odbiti pokrenuti vozilo u tom slučaju?'

- 'Goooospođo, nismo vam mi ZET. Nazvali ste Zagrebački Holding.'

'Jesam, da, nakon što su me iz ZET-a uputili vama. Dosta zgodna igra ping-ponga.'

Nula savjeta, nula rješenja. Uputila me, dakle, na e-mail adresu na koju sam svakako planirala poslati prigovor", napisala je putnica u prigovoru koji je poslala ZET-u.

"Ljudi su odustali, poslušno izašli i nastavili čekati"

"No, autobus i dalje nije kretao, vozača nije bilo, karte smo imali i zapravo je nevjerojatno koliki su ljudi jednostavno odustali, poslušno izišli, promijenili liniju i nastavili čekati. Eto gdje živimo. Bolje se ne zamjeriti ZET-ovcima.



Jedino smo jedna gospodična i ja krenule iz autobusa prema ZET-ovoj kućici kako bismo zatražili povrat novca za kupljenu kartu koju smo iskoristili, iako službeno nismo krenuli s početne stanice. Tamo je bio i vozač", dodaje putnica.

"Ne može.



'Dobro. Nelogično, ali dobro. A može li objašnjenje čime se to vodite kad odbijate vršiti svoju dužnost i pružiti uslugu koju su putnici platili?'



- 'Nemate pravo biti ovdje.'

'Mislila sam da je ovo mjesto za informacije, kupnju karata i prigovore.'

- 'Nemam ja što vama objašnjavati', urla vozač i dalje.



'Slušajte, gospodine, ja se Vama obraćam mirno iako imam puno pravo biti živčana što nisam gdje bih trebala biti zato što vi odbijate raditi svoj posao. Možete li mi, molim Vas, pokazati članak nekog pravilnika po kojem imate pravo to učiniti?'



- 'Sad će doći policija pa pitajte njih.'



(A svi znamo da to policija rješava. Dajte, molim vas, policijom se više ni djecu ne plaši. Ali čičom vozačem bi mogli početi!)", napisala je putnica ZET-a na liniji 221.

"Istjerao ostatak putnika i odvezao autobus"

"'Eto, mi onda ne idemo nikuda dok nam netko ne objasni kako je ovo dopustivo i ne nadoknadi nam izgubljeno vrijeme i novac.'



U tom trenutku vozač prima poziv od nekoga i govori: 'Da, da. Ona je sad tu i pita me svašta. Dobro. Da.'



Mogu samo pretpostavljati tko je zvao, no dotični se na to uputio prema autobusu, istjerao ostatak putnika i odvezao. Moguće svojom uobičajenom trasom, tako će lako dokazati da je vozio. Samo je, eto, autobus bio prazan. Svima je jasno da policija nije ni pozvana. Tako ZET-ovci rješavaju nesuglasice. Prijetnjama i urlanjem", dodaje putnica u prigovoru.

"Gospođe na kontakt telefonima ne znaju odgovor, kolege iz ZET kućice nemaju što reći, novi (ljubazni, mladi) vozač linije 221 u čiji smo autobus prešli isto nema riječi. I nitko ne shvaća da vam ovakve neartikulirane, bezobrazne, neprimjerene i agresivne individue kvare reputaciju i čine da se ljudi u vašim vozilima (a ne zaboravite da ste tu zbog nas, a ne mi zbog vas) boje i strepe.

Podsjećam na točku 1. i 9. članka 37. ranije spomenutih Općih odredbi Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu po kojima se ovdje navedeno ponašanje ima i novčano kazniti. Članak 12. također govori kako je 'u slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, prijevoznik dužan u što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati zamjenski prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika'", dodaje u prigovoru.

Isti vozač "putnike vrijeđa, prolazi na crveno i neprikladno komentira maloljetnice"

"Vidno potreseni putnici nastavili su u novom vozilu komentirati doživljeno pa se tako moglo čuti da vozač radi kojega ovo pišem i inače putnike na liniji 221 vrijeđa, prolazi na crveno svjetlo te neprikladno komentira maloljetnice", piše u svojem prigovoru putnica ZET-a.

"Kao putnici koja plaća uslugu i želi unutar propisanoga voznog reda stići na odredište te kao čovjeku kojem je nepojmljivo da se itko i s kim ovako razgovara i odnosi, osjećam se dužno prijaviti vozača.



Iako mi je preko telefona rečeno da bi u prijavi trebalo navesti i ime osobe na koju se žalim(o), znam samo da je ćelav, visok, nabit i da je u vrijeme incidenta bio obučen u svijetloplavu majicu kratkih rukava. Ime nije želio reći. Zgodno je i to da vozači ne smiju (ne mogu?) biti legitimirani, a oni i njihovi kolege kontrolori uredno uzimaju osobne podatke sviju nas", dodaje u prigovoru.

"Radi sigurnosti putnika i očitog kršenja pravilnika, apeliram na odgovorne da obave potrebne akcije po zaprimanju ovog prigovora te da me o tijeku postupka izvijeste.", stoji u prigovoru koji je putnica ZET-a poslala tvrtki, a u kojem je opisala svoje iskustvo u autobusu 228 na liniji 221 prošli petak.

ZET-u komentiranje slučaja nezahvalno

Upitali smo ZET o tom događaju i hoće li vozač biti kažnjen zbog kaosa koji je izazvao. U ZET-u su nam odgovorili kako je u cijeli slučaj uključena njihova nadležna služba i policija pa je "nezahvalno komentirati događaj u cijelosti".

Odgovor ZET-a donosimo u cijelosti.

"Odmah po primitku informacije o neželjenom događaju s terena, nadležna služba je prema unaprijed određenoj proceduri pristupila utvrđivanju činjenica u konkretnom slučaju, a istovremeno je obavljeno i postupanje policijskih službenika te je shodno tome nezahvalno komentirati događaj u cijelosti", piše u priopćenju ZET-a.

"U konkretnom slučaju poduzimaju se odgovarajuće mjere, a slične situacije neugodne su i za javnog gradskog prijevoznika te se internim mehanizmima nastoji spriječiti svaki oblik neprofesionalnog ponašanja", dodaje se u priopćenju.

Uputili ispriku

"Posao kontrole valjanosti karata iznimno je kompleksan, a kako bi se izbjegli i najmanji oblici neželjenih situacija, također apeliramo i na korisnike prijevozne usluge da surađuju s prometnim osobljem", stoji u priopćenju ZET-a.

"Upućujemo ispriku svim korisnicima koji su dovedeni u neugodnu situaciju te smo uvjereni kako se na obostrano zadovoljstvo slično više neće ponoviti", zaključuje se u odgovoru ZET-a.