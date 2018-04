"ŽIDO-MASONI VAN IZ HRVATSKE" Jakovčić dobio prijeteću poruku

Foto: Ivan Jakovčić

HRVATSKI zastupnik u Europskom parlamentu i IDS-ovac Ivan Jakovčić na ploči svog ureda u Puli pronašao je prijeteću poruku. Netko je napisao "Žido-masoni van iz Hrvatske".

Jakovčić se zbog toga obratio javnosti.

"Nikakve me prijeteće poruke neće zaustaviti u borbi za slobodu, toleranciju i za pravo na različitost", rekao je Jakovčić komentirajući poruku ispisanu na ploči uz ulaz u ured IDS-ovog europarlamentarca u Puli.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nacistički simbol i antisemitska poruka



Uz poruku je iscrtan i kukasti križ.

„Nitko i nikada me neće zaustaviti u borbi za slobodu. Pravo na različitost među nama dio je moje filozofije življenja.Ovaj napad na ured u Puli, koliko god na prvi pogled izgledao beznačajan, ima jasnu poruku. Nacistički simbol i antisemitistička poruka pokazuju da postoje ljudi koji nisu za toleranciju, nisu za različitost i ne poštuju način života kakav njegujemo u Istri“, kazao je IDS-ov europarlamentarac.

„Ostajem uporan, kao što sam bio i u dosadašnjem životu, u tome da pokušam uvjeriti svakoga, pa i onoga koji to ne razumije, da sloboda nema alternative. Željeti živjeti u režimima kakvi su postojali na našem kontinentu, biti protiv Europske unije i njezinih vrijednosti, to znači biti protiv slobode. Takvima poručujem: neće proći! Non pasaran!“, zaključio je Jakovčić.