Živi zid: Izbori su jedino rješenje

ZASTUPNIK Živog zida Branimir Bunjac u utorak je u Saboru komentirao "aferu hotmail" istaknuvši da su izbori jedino moguće rješenje jer, rekao je, odlazak Martine Dalić je samo vrh sante leda i potrebno je veliko pospremanje, "što podrazumijeva odlazak nalogodavaca cijele misije, a prije svega predsjednika Vlade sa svim ministrima".



"Izbori su jedino moguće rješenje, a poznavajući premijera Plenkovića, on za to neće imati hrabrosti nego će pokušati nagovoriti svoje nazovi-koalicijske partnere da nekako pregrme ljeto, da se državna blagajna donekle napuni i onda da se predizborna kampanja vodi javnim novcem kako bi se ponovno pokušalo prevariti građane, vjerojatno programom 'vjerodostojno 2'", rekao je Bunjac.



Živi zid je uvjerenja da su parlamentarni izbori trebali biti održani u svibnju prošle godine, kada je donesen lex Agrokor koji je potpuno štetan za hrvatske nacionalne interese, i kada je otjeran Antonio Alvarez, koji je doista bio stručan i mogao nešto učiniti po pitanju restrukturiranja Agrokora, i osobito onog trenutka kada su Mostovi ministri bili izbačeni iz Vlade.



"Većina koja od tada postoji, u kojoj se nalazi pola HNS-a i tzv. nezavisni zastupnici koji su izišli iz drugih stranaka je potpuno nelegalna i funkcionira na principu osobnih interesa i formirana je na namjernom nedjelovanju pravosudnih organa. Takvu većinu nije moguće dugoročno održati, a najmanje moguće provesti nužne reforme u Hrvatskoj", rekao je.

"Plenković je priveo koalicijske partnere"



Po njemu, pokazalo se da je politika bila nepotrebna u rješavanju slučaja Agrokor i da se nagodba odvija mimo nje. "Nema tog pitanju u gospodarstvu ili politici koje može biti važnije od činjenice da sam vrh Vlade sudjeluje u koruptivnim i nezkonitim aktivnostima," istaknuo je.



"Premijer je pozvao, a prije bih rekao, priveo koalicijske partnere da ih još jednom metodom 'malo mrkve, malo batine' nagovori da nastave sudjelovati u onome u čemu su i do sada, a to je stvaranje iluzije da se u Hrvatskoj rješavaju problemi dok se istovremeno različite skupine, poput Borg i drugih, bave izvlačenjem novaca iz proračuna i zadovoljavanjem interesnih lobija," ustrvdio je Bunjac."Proteklih dana smo vidjeli da je pri pisanju lex Agrokor postojala neformalna skupina koja je pisala zakon, provodila ga, a što je najbitnije, ostvarivala enormne profite na nezakonit način. Ta skupina tzv. konzultanata iz Agrokora uzela je ukupno 580 milijuna kuna, što predstavlja 20 posto prihoda Agrokora u protekloj godini, a da istodobno nisu polučili nikakve rezultate jer nemamo nacrt nagodbe, a još manje imamo nekakav formalni rok kada bi ta nagodba trebala biti gotova", kazao je Bunjac."Postoji ozbiljna sumnja da je jedna mala skupina ljudi ostvarila nezakonite profite, a opravdano je postavljati pitanje je li dio tih profita završio u rukama onih koji su ima dali pravo da se bave tim poslom, konkretno, političkih zastupnika i nalogodavaca. Žalosno je bilo vidjeti da se ta neformalna skupina ne samo ne očituje na mišljenja pravnika, nego da ih potpuno ignorira pa čak i ismijava, i smišljaju PR-ovske argumente kako bi odgovorili uglednim pravnicima koji nastoje zaštititi ustavnopravni poredak u Hrvatskoj", ocijenio je."Živi zid cijelo vrijeme upozorava javnost da možemo samo zamišljati koliko još skupina Borg u Hrvatskoj postoji ili postojalo, na koji se način pisalo Ovršni zakon, provodila privatizacija, kako su se privatizirala brodogradilišta."Privatizacije brodogradilišta izravno je nadzirala potpredsjednica Vlade Martina Dalić s koalicijskim partnerom Ivanom Vrdoljakom, koji je bio njezin prethodnik na mjestu ministra gospodarstva. Upozoravali smo da je potencijalno u cijelom tom procesu privatizacije brodogradilišta napravljeno moguće desetine kaznenih djela, a u financijskom dijelu tri do četiri puta već šteta nego koju imamo s lex Agrokor", smatra zastupnik Živog zida.