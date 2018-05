Znanstvenici tvrde da bi erupcija vulkana na Havajima uskoro mogla postati još opasnija

Screenshot, Video: Rumble



ERUPCIJA vulkana Kilauea na Havajima koja traje od prošlog petka, mogla bi postati još opasnija, prenosi CNN.



Naime, znanstvenici koji su već najavili kako bi ova erupcija mogla potrajati tjednima, pa čak i mjesecima, najavljuju i kako bi erupcija mogla postati još opasnija.



Znanstvenici koji promatraju vulkan poručili su kako postoji rizik da će doći do eksplozivnih erupcija vulkana koji bi pritom mogao ispaljivati ono što su nazvali "balističkim projektilima", prenosi CNN pozivajući se na američku službu koja se bavi geološkim istraživanjima.



Zivile Roditis, mještanka koja već tjedan dana gleda kako vulkan razara njeno susjedstvo rekla je kako se sve to čini nestvarnim.



"Svi se samo žele zagrliti. Srećom svi su živi i na sigurnom", izjavila je za CNN.



Američka geološka služba upozorila je danas na moguće eksplozivne erupcije u nadolazećim tjednima. DFO toga bi, kako javljaju, moglo doći jer lava nastavlja tonuti u jezero ispod kratera na Kilaueai pa bi dotok podzemne vode u kontaktu s lavom mogao dovesti do eksplozija pare,Te sile bi ispaljivale ono što CNN naziva "balističke projektile" koji bi mogli biti raznih veličina, od veličine kamenčića do kamenova teških nekoliko tona.Dodaju i kako bi se oblaci puni pepela iz vulkana mogli dići još više uslijed čega bi pepeo pao na još veće područje."Trenutno ne možemo reći sa sigurnošću da će doći do ovih eksplozivnih aktivnosti kao niti kolike će eksplozije biti ni koliko bi mogle trajati", poručili su.