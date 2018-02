Znate li tko je zaposlio najviše Hrvata? Uber

Foto: 123rf, Index



KADA je Uber dolazio u Hrvatsku, mnogi su mu se protivili tvrdeći da će uzeti posao taksistima, no dogodilo se upravo suprotno - od početka rada zahvaljujući toj aplikaciji stvoreno je dodatnih 3000 poslova, a dotadašnji taksisti i dalje voze.



Iako je raniji kronični nedostatak poslova potaknuo masovno iseljavanje, protiv kojeg se političari deklarativno bore, isti ti političari - od lokalnih do državne razine - pokušali su zaustaviti rad Ubera i tako onemogućiti tisućama ljudi da počnu raditi i zarađivati.



U sljedeće dvije godine Uber će stvoriti 10 tisuća poslova



Od početka rada Uber je kreirao više od 3000 poslova, a prema njihovim procjenama, u sljedeće dvije godine otvorit će dodatnih 10 tisuća. To ih svrstava u sam vrh najvećih kreatora poslova u Hrvatskoj

Za usporedbu, Lider je prošle godine objavio listu 10 tvrtki koje su otvorile najviše poslova i na vrhu je agencija za zapošljavanje Electus s 1189 poslova tijekom 2016., a slijedi Zagreb Montaža sa 723 novih zaposlenih radnika. Na primjer, najveće turističke kompanije, poput Valamar Riviere, prošle i pretprošle godine otvarale su po 500 do 600 novih poslova.



"U protekloj godini broj partnera-vozača u Hrvatskoj dvostruko je porastao. Danas preko Uber platforme vozi više od 3.000 zadovoljnih partnera. Važno je istaknuti da se u istom periodu broj autotaksi prijevoznika u Hrvatskoj nije smanjio, što dodatno potvrđuje da se dolaskom Ubera više ljudi koristi različitim oblicima prijevoza, a manje koriste vlastita vozila. Dakle, preko 3.000 radnih mjesta je stvoreno od dolaska Ubera u industriji mobilnosti.



Prema trenutačnim podacima i stopi rasta u hrvatskim gradovima, Uber će u sljedeće dvije godine otvoriti čak 10.000 novih radnih mjesta u tvrtkama i obrtima svojih partnera", kaže nam Matija Mesić, iz odnosa s javnošću Ubera.





Naravno, sve te ljude nije zaposlio direktno Uber, već partnerski obrti i tvrtke. Uber ima registriranu podružnicu u Hrvatskoj, koja ovdje plaća sve poreze i obveze te sklapa ugovore s partnerima koji također funkcioniraju kroz obrte ili tvrtke."Naši partneri posluju kroz obrte i tvrtke koje sklapaju ugovor o suradnji s Uberom. Oni pak zapošljavaju vozače u svojim tvrtkama i obrtima, izdaju digitalne fiskalne račune te plaćaju sve poreze, doprinose i trošarine državi. Isto tako, Uber plaća sve poreze u Hrvatskoj", kaže Mesić.Kako se proširilo tržište, tako taj posao u gradovima na obali više nije samo sezonski, jer i lokalno stanovništvo koristi Uber, pa vozači voze tijekom cijele godine."Uber je omogućio partnerima da više ne moraju napuštati gradove u kojima zarađuju preko ljeta tijekom turističke sezone. Sve veći broj stanovnika tih gradova odlučuje se koristiti Uber za kretanje kroz grad, a zbog povećane potražnje u istim tim gradovima partneri mogu tijekom cijele godine i nastaviti raditi preko Ubera.To su potvrdili i rezultati istraživanja provedenog na 1.000 Uberovih partnera-vozača u dobi od 18 do 55 godina na području gradova u kojima je Uber prisutan - Zagreba, Rijeke, Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika. Istraživanje je pokazalo da je 65 posto partnera-vozača počelo voziti u Zagrebu, 19 posto u Splitu i 8 posto u Dubrovniku te je taj broj u svim navedenim gradovima ostao isti. To dokazuje da preko 85 posto partnera-vozača ostaje raditi u gradovima u kojima su i započeli raditi preko Uber platforme. Također, tijekom sezone, broj vozača u Dubrovniku koji nisu iz grada raste za 1 posto što dodatno potvrđuje da ti vozači voze samo u jednom gradu, i to u onom u kojem su se prvotno prijavili", kaže Mesić.