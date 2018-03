Zrinka Paladino: Postoje ljudi kojima novac nije presudan, takav je i moj suprug

Foto: Jurica Galoić/Pixsell, Facebook

ZRINKA PALADINO danas se na svom Facebook profilu zahvalila svima, ali i odgovorila na pitanja onih koji su se pitali može li on uopće operirati te zašto ne bi radio u privatnoj klinici. U podužem postu spomenula je i Bandića.

"Molim vas, sve koji ste nakon mog jučerašnjeg osvrta uputili poruke podrške i ljubavi, da uvažite moju ispriku što nisam u stanju i pojedinačno vam se zahvaliti.

Moj jučerašnji revoltni post nije, kako sam i napisala, bio žalopojka, već tužan osvrt, ne samo na našu situaciju, već i na opće stanje u zemlji. Znam da nismo jedini i da je sličnih priča puno i to je žalosno, no najžalosnije je od svega to što velik broj životno ugroženih pacijenata ima odavno dogovorene preglede i operacije kod mog supruga jer su tako željeli ili molili i što im je od Velikog petka nadalje spriječen pomoći.

Bez obzira na pojedine insinuacije moj suprug još uvijek precizno operira i sigurne ruke i oči s malim postotkom smrtnosti su ono što pacijente i privlači k njemu. Nažalost, njegov talent nije samo stvar edukacije pa ne može svatko raditi što on radi. Neki su stručnjaci zamjenjivi, neki ne. Izučio je mnoge krasne ljude koji će biti ili već i jesu kvalitetni operateri, ako ostanu u ovakvoj zemlji, no mogao je i sam učiniti još toliko dobra da je naprosto neshvatljivo što mu se to uskratilo.

Zna biti izgubljen, kao što je i sada uslijed ovakve divne podrške, no ponosan je i nakon jučerašnjeg sastanka mislim da priča s Rebrom za njega završava.

Zadnjih pet mjeseci radi jedno popodne tjedno u jednoj privatnoj poliklinici gdje pregledava pacijente, no nije istina da se u privatnim hrvatskim klinikama mogu obavljati kompleksne operacije poput aneurizmi, za koje je on posebno stručan.

Opreme za najkompleksnije zahvate su strahovito skupe i imaju ih samo rijetke bolnice.

Njegova borba za ostanak na Rebru bila je primarno borba za pacijente koji imaju pravo na usluge javnog zdravstva i nisu u mogućnosti plaćati operacijske zahvate pa je stoga i pisao ponižavajuće zamolbe za šestomjesečna produljenja na pola radnog vremena. No radio je dnevno i dvostruko dulje od te satnice i bio je tamo dok i posljednjeg pacijenta u redu ne bi primio. Postoje ljudi kojima novac nije presudan i zato se i mogu nesebično posvetiti poslu i pacijentima.

Nije ovo prvi put....

Nije ovo prvi put da nas njegov posao obiteljski puno košta. Mi smo i roditelji troje djece koja nas, nažalost, prečesto gledaju nesretne.

Pred desetak godina bio je smijenjen s mjesta ravnatelja KBC Zagreb zbog navodnih nepravilnosti pri dogradnji Rebra, na čije otvorenje nije bio ni pozvan, no nakon par godina presuda je glasila u njegovu korist, ali ga se zbog isteka mandata nije moglo vratiti na radno mjesto ravnatelja.

Najveću životnu grešku je počinio mišlju da se uključi u planove izgradnje jedne privatne klinike u kojoj je planirao raditi kroz mirovinu, posljedice kojeg krivog poteza plaćamo već punih pet godina i tko zna koliko ćemo još dugo.

No i uza sve te udarce on je nevjerojatno uspješan operater i znam da nije lijepo hvaliti sebe ili svoje, ali ja to u ovom trenutku moram jer je primarno čovjek koji nije zaslužio da ga lošiji od njega poništavaju.

Bandićevi ljudi mu se ne smiju ni zahvaliti

Upućuju mi se i poruke kako je posljednje vrijeme odbio neke pacijente koji su usto i prijatelji gradonačelnika Bandića, koje nemam snage ni komentirati.

Operira on i nadalje i najbliže gradonačelnikove ljude koji mu se po uspješno odrađenim operacijama više ne smiju niti javiti, a kamoli zahvaliti.

On je drugačiji i time što ne zna vratiti zlim ni onima koji su mu načinili najveće zlo.

I to je zapravo dobro.

Tako bi trebali svi.



Hvala vam svima"